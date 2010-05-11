موزه ایلخانی مراغه بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، موزه ایلخانی مراغه بعد از ظهر سه شنبه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به بهره برداری رسید.

این مرکز به دلیل اجرای طرح توسعه شامل بازسازی بنا، تعویض ویترین های موزه، نورآرائی و نیز تجهیز امکانات امنیتی از یکسال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود.

هزینه اجرای طرح توسعه موزه ایلخانی مراغه اعلام نشده است اما این مجموعه به جدیدترین امکانات مدرن و علمی موزه های تخصصی مجهز شده است.

این مجموعه هم اکنون تنها موزه تخصصی دوره ایلخانی در کشور به شمار می رود.

سکه‌های موزه مراغه از کامل‌ترین مجموعه مسکوکات ایلخانی کشورمان بوده و تقریبا از همه ایلخانان ایران، سکه‌های ارزشمندی را در خود جای داده است.

پول رایج ایلخانان به لحاظ کاربرد اقتصادی و معاملات تجاری و رسمی، به صورت پشتوانه تک فلزی و نقره بود. سکه‌های طلا برای مقاصد ویژه ایام عید و جشن‌ها ضرب می‌شد و سکه‌های مسی (فلوس) برای معاملات روزمره رواج داشت.

برابر اخبار مندرج در کتب مورخان 87 مرکز ضرب سکه در دوره ایلخانان وجود داشته و مراغه، تبریز و سلطانیه از مراکز مهم ضرابخانه‌های حکومتی بودند.

از نکات جالب توجه در این موزه، آثار شیشه ای موجود در آن است. هنر شیشه‌گری در دوره ایلخانی نیز به علت فرار شیشه‌گران به کشورهای مصر و سوریه از رونق افتاد. بنابراین شیشه‌های موزه مراغه از نمونه‌های نادر آن عصر است که دارای تزیینات مختلف شیشه‌گری شامل دمیده‌آزاد، دمیده در قالب، تراش و افزوده بر روی بطری، قندیل و صراحی هستند که از نقاط مختلف کشورمان به دست آمده است.

در بخش فلز موزه مراغه نمونه‌های ارزشمندی از هنر فلزکاری دوره ایلخانی شامل انواع ظروف فلزی، پیه‌سوزهای مفرغی و شمعدان‌های برنزی وجود دارد که به روش‌های ریخته‌گری، قلم‌زنی و طلاکوبی ساخته شده‌اند. در تزیینات این آثار استواری و استحکام با پای قوی حیوانات و صعود و روشنایی با شکل پرندگان نشان داده شده است.

همچنین در این موزه شمشیری است که متعلق به کریم خان بن بهادرخان، حاکم داغستان بوده و حاوی تزیینات طلاکوبی روی عاج و مفرغ است.