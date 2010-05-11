رقابتهای دو و میدانی قهرمانی کشور در کرمان برگزار می شود

عباس رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مسابقات ورزش بزرگسالان کشور در دو رشته پیاده روی و دو صحرانوردی طی روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه جاری به میزبانی کرمان برگزار می شود.

وی بیان کرد: مراسم افتتاحیه این رقابتها پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت هشت صبح در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و اختتامیه این رقابتها نیز جمعه 24 اردیبهشت ماه در باغ شاهزاده ماهان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: رقابتهای پیاده روی در مسافت پنج و 10 کیلومتر پنجشنبه در پیست دو و میدانی استادیم شهید باهنر کرمان و رقابتهای دو صحرانوردی جمعه در جاده هفت باغ برگزار می شود.

رحمتی گفت: این رقابتها به مدت سه روز و با حضور 200 ورزشکار در کرمان برگزار می شود.