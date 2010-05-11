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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

پس از 49 روز ؛

دزدان دریایی سومالیایی کشتی عازم ایران را آزاد کردند

دزدان دریایی سومالیایی کشتی عازم ایران را آزاد کردند

دزدان دریایی سومالیایی کشتی مسروقه تحت پرچم برمودا را که از مصر عازم ایران بود، آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام دریایی گفت که کشتی "ام وی تالکا" تحت پرچم برمودا که در 23 ماه مارس در مسیر حرکت خود از مصر به ایران به سرقت رفته بود، آزاد شد.

"اندرو - ام وانگورا" رئیس برنامه کمک به ملوانان شرق آفریقا در یک گفتگوی تلفنی با رویترز با اعلام این خبر افزود: ما نمی دانیم چه مقدار پول بابت آزادی این کشتی پرداخت شده، اما می دانیم که پرداختی در کار بوده است.

Talca متعلق به شرکتی در جزایر ورجین است که طبق اعلام مانا (شبکه اطلاع‌رسانی جامعه دریایی) سوم فروردین‌ ماه امسال در حالی که از بندر سوخنا مصر عازم ایران بود، در 120 مایلی ساحل دریای عمان و خارج از کریدور امنیتی، توسط دزدان دریایی ربوده شده بود.

ظرفیت این کشتی 11 هزار تن و محموله آن پنج هزار تن پرتقال بود که این محموله به صورت C&F خریداری شده بود.

در این کشتی 23 سری لانکایی، یک فیلیپینی و یک سوری حضور داشتند.

کد مطلب 1081132

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