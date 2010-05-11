مشکلات اصلی اقشار نیازمند عدم شناخت قوانین است

به گزارش خبرنگار مهردر بندرعباس، ظهر سه‌شنبه مهدی مجلس آرا در جمع مسئولان استانی بیان کرد:‌ بسیاری از خانواده‌های نیازمند هستند که توان تامین هزینه‌های درمان و داروئی را ندارند در حالی که فاقد بیمه هستند و بیمه ایرانیان با کمترین هزینه به صورت یک ساله افراد فاقد بیمه را حمایت می‌کند.

وی افزود: اگر خانواده‌ای نیازمند توان پراخت هزینه بیمه ایرانیان را نیز ندارد پس از تحقیق کمیته امداد این هزینه را پرداخت می کند.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان خاطر نشان کرد: مشارکت مردم کمک زیادی به امر خدمت رسانی بهتر می‌کند وموسسات خیریه زیادی از دیگر استان ها در هرمزگان نیازمندان زیادی دارند که درآمد این موسسات باید صرف محرومیت زدایی استان شود.

مجلس آرا اظهار داشت: کمک هایی که از طریق صندوق های صدقه امداد جمع آوری می شود صرف خدمات فرهنگی آموزشی، پوشاک، درمانی، عمرانی، جهیزیه و کمک های موردی به خانواده های نیازمند می شود.

عباس امینی فرماندار بندرعباس نیز در این جلسه عنوان کرد: اشتغال زایی یکی از مسائل مهم در رفع محرومیت و نیازمندی در جامعه است که مسئولان باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

در این جلسه به اولویت قرار دادن بحث اشتغال،فرهنگ و ارتقا سطح علمی فرزندان خانواده های تحت پوشش و مشارکت عمومی مردم تاکید شد.