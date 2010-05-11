  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

مجلس آرا:

مشکلات اصلی اقشار نیازمند عدم شناخت قوانین است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی هرمزگان گفت: مشکلاتی که مردم به ویژه اقشار نیازمند جامعه دارند عدم شناخت از قوانین و آشنا نبودن آنها با مسائل اجتماعی است.

 به گزارش خبرنگار مهردر بندرعباس، ظهر سه‌شنبه مهدی مجلس آرا در جمع مسئولان استانی بیان کرد:‌ بسیاری از خانواده‌های نیازمند هستند که توان تامین هزینه‌های درمان و داروئی را ندارند در حالی که فاقد بیمه هستند و بیمه ایرانیان با کمترین هزینه به صورت یک ساله افراد فاقد بیمه را حمایت می‌کند.

وی افزود: اگر خانواده‌ای نیازمند توان پراخت هزینه بیمه ایرانیان را نیز ندارد پس از تحقیق  کمیته امداد این هزینه را پرداخت می کند.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان خاطر نشان کرد: مشارکت مردم کمک زیادی به امر خدمت رسانی بهتر می‌کند وموسسات خیریه  زیادی  از دیگر استان ها  در هرمزگان  نیازمندان زیادی دارند  که  درآمد این موسسات باید  صرف محرومیت زدایی استان شود.

مجلس آرا اظهار داشت: کمک هایی که از طریق صندوق های  صدقه  امداد جمع آوری می شود صرف خدمات فرهنگی آموزشی، پوشاک، درمانی، عمرانی، جهیزیه و کمک های موردی به خانواده های نیازمند می شود.

عباس امینی فرماندار بندرعباس نیز در این جلسه عنوان کرد: اشتغال زایی یکی از مسائل مهم در رفع محرومیت و نیازمندی در جامعه است که مسئولان باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

در این جلسه به اولویت قرار دادن بحث اشتغال،فرهنگ و ارتقا سطح علمی فرزندان خانواده های  تحت پوشش و مشارکت  عمومی مردم  تاکید شد.

کد مطلب 1081134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها