تنها راه مقابله با فساد امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در سمینار امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در پاسخگویی مدیران در اراک افزود: برای اجرایی کردن این فریضه درجامعه باید با بصیرت، آگاهی و دانش کافی و نیز ولایتمداری عمل شود که در صورت توجه به این موضوعات اثرگذاری این فریضه در جامعه افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: حضرت فاطمه الزهرا(س) به عنوان فدایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهان شناخته می شود و با توجه به اینکه اسلام دارای رسالتی جهانی است باید این فریضه نیز به خوبی برای همه مردم تبیین و معرفی شود.

امام جمعه اراک با اشاره به جوان بودن کشور خاطرنشان کرد: نسل جوان باید به گونه ای تربیت شود که مدافع آرمان های امام راحل و شهدا باشند که در این راستا سیاست نظام هدایت جوانان به سمت برنامه های فرهنگی و دینی با استفاده از روش هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر است.

دری نجف آبادی تصریح کرد: در نظام اسلامی برخورد با معیارهای فردی با افراد هنجارشکن پاسخگو نیست و در این راه باید با برنامه ریزی و اقدام جمعی، با افزایش بصیرت و بینش اجتماعی، همه بخش ها و گروه های جامعه را در این زمینه وارد کرد تا اثر گذاری این فریضه در جامعه افزایش یابد.

وی گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در پایان این برنامه باید به جایگاه های برتر در همه زمینه ها در منطقه دست یابد که تحقق اهداف این برنامه مستلزم اجرای درست و مناسب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی نیز گفت: در استان مرکزی به منظور ساماندهی فعالیت های مرتبطبا احیای امر به معروف و نهی از منکر چهار کمیته علمی، فرهنگی، مالی و اجرایی تشکیل شده است.

محمدحسین مطیعی افزود: با راه اندازی سایت اطلاع رسانی این ستاد در استان مرکزی زمینه برای برقراری ارتباط بیشتر با مردم به عنوان مخاطبان اصلی این ستاد فراهم شده است که در این راستا از مشارکت و همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان مرکزی استفاده می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک نیز گفت: برگزاری این همایش با هدف اصلاح نگرش های انتظامی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر است و تلاش شده است راهکارهای جدیدی به این منظور برای اجرای این فریضه معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

ملک حسینی افزود: دولت در مقابل مردم و مردم در مقابل دولت همانگونه که مردم در مقابل یکدیگر دارای وظیفه هستند دارای تکالیفی است که در این زمینه تلاش شده است مبانی جدیدی حقوقی و قانونی برای اجرایی کردن این فریضه در جامعه معرفی و ارائه شود.