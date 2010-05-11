اصلاح جامعه در گرو اصلاح خواص و فرماندهان آن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علوی گرگانی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از مسئولین سپاه پاسداران سراسر کشور با تأکید بر لزوم معنویت افزایی در بین فرماندهان و خواص جامعه بیان داشت: اگر خواص و فرماندهان جامعه اصلاح شوند، دیگر مردم جامعه نیز اصلاح خواهند شد.



وی در ادامه اظهار داشت: اگر خواص جامعه که شامل علما و فرماندهان هستند منحرف شوند، مردم و زیردستان فرماندهان هم بی‌شک دچار انحراف خواهند شد.



علوی گرگانی در ادامه خطاب به فرماندهان نظامی کشور گفت: اصلاح شما اصلاح نظام و مردم است و شما باید مراقب باشید تا باعث انحراف و نابودی نظام نشوید.



عده‌ای به مراجع بی‌حرمتی می‌کنند



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بهره‌گیری از تعالیم اهل بیت‌(ع) تأکید کرد و افزود: باید اهل بیت‌(ع) را بشناسیم و از رهنمود‌های آنان درس بگیریم و اگر در طول تاریخ ستم‌های زیادی بر اهل بیت‌(ع) روا شد به خاطر این بوده که مردم قدر و ارزش آنها را درک نکرده‌اند.



آیت الله علوی گرگانی افزود: در زمان ما نیز عده‌ای قدر و منزلت علما و مراجع را نشناخته‌اند و به آنها بی‌حرمتی می‌کنند و از رهنمودهای آنها استفاده نمی‌کنند.



وی در ادامه پیروی از هوای نفس را مانعی بر سر راه پیروی از دستورات و وظایف تعیین شده از سوی خداوند دانست و گفت: باید با پیروی از فرمایشات پیامبران وظایف خود را نسبت به خداوند، مردم و نظام انقلاب اسلامی بشناسیم و به آنها عمل کنیم.