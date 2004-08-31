پرداخت يك جاي غرامت نقص عضو به بيمه شدگان

رييس اداره بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ميزان مستمري از كار افتادگي كلي بيمه شدگان تامين اجتماعي با سابقه پرداخت حق بيمه مزد يا حقوق بيمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري بستگي مستقيم دارد .

احمد پايور در ادامه افزود : ميزان مستمري از كار افتادگي كلي بيمه شده از طريق ضرب كردن يك سوم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده در سنوات پرداخت حق بيمه فرد محاسبه مي شود كه در هر حال مستمري مطعلقه به بيمه شده از كار افتاده كلي نبايد كمتر از ميزان حداقل مستمري در سال مورد نظر باشد .

وي در خصوص محاسبه مستمري از كار افتادگي جزئي گفت : ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي از طريق ضرب كردن درصد از كار افتادگي بيمه شده در مبلغ مستمري از كار افتادگي كلي استحقاقي محاسبه مي شود.

رييس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده از طريق فرمول جمع كل مزد يا حقوق مبناي كسر حق بيمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي ضرب در 30 تقسيم بر روزهايي كه بيمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري كاركرد داشته است محاسبه مي شود .