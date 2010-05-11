توفیقی برای احیای بافتهای فرسوده در برنامه های گذشته نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در جریان دومین همایش علمی بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی در شیراز با اشاره به اینکه این عدم توفیق بدان معنا نیتس که اصلا کاری صورت نگرفته، افزود: ما باور داریم می توان کارهای بزرگی را در بافتهای فرسوده انجام داد.

وی احیای بافتهای فرسوده را الزامی اجتناب ناپذیر عنوان کرد: ناپایداری بافتهای فرسوده به لحاظ مشکلات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و... است اما این بافتها دارای قابلیتهای است که می توان از آن به عنوان یک فرصت مناسب بهره برد.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه عملکردی که در برنامه های اول تا چهارم پیرامون احیای این بافتها صورت گرفته از نظر کمی عددی پائینی است، تصریح کرد: اگر بگویئم همه تکلیفهای مانده در برنامه پنجم عمل خواهد شد کار بسیار سخت و دشواری به شمار می رود که اگر به ان ورود پیدا کنیم مشکلات بافتهای فرسوده حل شدنی است..

نیکزاد با بیان اینکه باید در نظر داشت با احیای بافتهای فرسوده یک موجود مرده دوباره زنده و دارای حیات می شود، عنوان کرد: دخالتهای غیر تخصصی سبب می شود که کمتر از آنچه به عنوان یک موجود زنده و پویا باید وجود داشته باشند این موجود پویا نشود.

وی با اعلام اینکه در بافتهای فرسوده دولت به تنهایی نمی تواند تمام امور را به سرانجام برساند، افزود: اگر بخواهیم سه میلیون و 900 هزار واحد در این بافتها بسازیم و احیا کنیم با تشکیلات دولتی و اقدامات دولت به تنهایی امکان پذیر نیست در عین حالل دولت نیز در این حوزه ورود کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر ارگانی مثل شهرداریها نسخه ای عملیاتی را تهیه کنند دولت نیز از آنها تبعیت خواهد کرد، افزود: یکی از اقداماتی که دولت در این راستا صورت داده عملیاتی کردن مسکن مهر در این بافتها بوده که در این راستا خیلی از واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده خرید تضمینی و به مسکن مهر تبدیل شد.

نیکزاد با تاکید دوباره بر اینکه هرکسی در هرکجای شهر به ویژه در بافتهای فرسوده با رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی می تواند با دریافت تراکم، تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی دریافت کند، افزود: پرداخت ودیعه اسکان برای مالکنان واحدهای موجود بافت فرسوده برای احیای مسکن آنها در این محدوده ها نیز یکی از اقداماتی بوده که وزارت مسکن در حال پیگیری آن است و سعی بر عملیاتی کردن آن داریم.

وی یاد آورشد: از خط اعتباری مسکن مهر پارسال 450 میلیارد تومان برای 30 هزار واحد در نظر گرفته شده بدون توجه به واجد شرایط بودن افراد که تسهیلات برای هر متقاضی 15 میلیون تومان بود و امسال این رقم را به 100 هزار واحد می رسانیم.

در ادامه جلسه استاندار فارس نیز گفت: در شیراز یک هزار و 690 هکتار بافت فرسوده وجود ارد و در 28 شهر فارس نیز سه هزار و 940 هکتار را این بافتهای تشکیل می دهند.

روح الله احمد زاده با بیان اینکه کم کاری که در برنامه های اول و دوم توسعه در دولتهای گذشته صورت گرفت که سرریز آن متوجه دولت نهم و دهم شد، افزود: در دولت نهم نیز مساحت زیادی از بافتهای فرسوده احیا شد که کار بزرگی به شمار می رود.

وی در ادامه سخنان خود به مسائل و موانع موجود در احیای بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل استان که در سطوح ملی نیز وجود دارد مسئله بازتعریف حریم های فرهنگی به شمار می رود.

استاندار فارس با بیان اینکه باید ابنیه های تاریخی و فرهنگی را مورد احترام قرار داد، تصریح کرد: اما اگر قرار باشد ضوابط موجود در بافتهای فرهنگی به رکود عمرانی بیانجامد رکود عمرانی را در پی دارد.

احمد زاده در ادامه سخنان خود برای سرعت دهی به کارها پیشنهاد داد ستادههایی در استانها ایجاد شود و افزود: اگر این ستادها تشکیل شود و اختیاراتی به آن داده شود تلقی ما این است که این حرکتها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.