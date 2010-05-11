محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران باید دائمی و در مرکز شهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز صبح امروز در نشستی در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به مناقشات بر سر محل برگزاری این نمایشگاه، گفت: جابجایی مکان نمایشگاه کتاب اجتناب ناپذیر بود و از دوره شانزدهم به بعد چهار سال به صورت مکرر این خواسته مطرح می شد اما بنا به دلایلی این اتفاق نمی افتاد اما در دوره نوزدهم و با همکاری تشکل های نشر این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه "دیدیم که بازدید از نمایشگاه و همچنین آسایش و آرامش مردم افزایش یافت" در عین حال افزود: البته این به معنای این نیست که هیچکس ناراضی نیست اما حرفهای ما بر اساس نظر مراکز نظرسنجی است و فشاری هم برای نظراتشان به آنها وارد نکرده‌ایم.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر حل فوری معضل مکان برگزاری این نمایشگاه، اضافه کرد: الیته این کار از من به عنوان یک مسئول برنمی آید و اساساً تعیین محل نمایشگاه وظیفه بنده نیست اما نیاز به مکان مناسب و استاندارد در مرکز شهر تهران داریم.

پرویز با اشاره به ویژگی های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: نمایشگاه ما پذیرای جمعیت بسیار زیادی است و نباید صرفاً از زاویه دید غرفه داران و تنها با هدف تامین محل استقرار آنها به این قضیه نگاه کرد. چه فایده دارد اگر ناشران جا داشته باشند اما جا برای مردم نباشد؟

وی با مقایسه این نمایشگاه با نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت گفت: نمایشگاه کتاب فرانکفورت که محل بسیار بزرگی هم دارد در سال گذشته 280 هزار بازدیدکننده داشت و نمی توان این تعداد را با جمعیت 5 میلیون نفری بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران قابل مقایسه نیست.