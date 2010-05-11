سالانه یک و نیم میلیون تن کاغذ و مقوا وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد باقری ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی کلنگ احداث بزرگترین واحد تولید مقوای پشت طوسی در منطقه در شهرک صنعتی کاویان فریمان افزود: بخش عمده ای از کاغذهای باطله کشورمان به کشورهای دیگر صادر می شود و با هزار درصد ارزش افزوده به خودمان فروخته می شود.

مدیر عامل بزرگترین واحد تولید مقوای پشت طوسی در خاورمیانه گفت: با احداث این کارخانه، با برگرداندن کاغذهای باطله به چرخه مصرف، بخش عمده ای از نیاز کشورمان به کاغذ وارداتی برطرف می شود و از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سلولز نوبرگ فریمان با اشاره به ارزان بودن ایجاد اشتغال در این صنعت به دلیل ارزان بودن مواد اولیه گفت: طرحی در دست داریم که تفکیک کاغذ باطله از زباله را حتی تا روستا ها ادامه دهیم

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: با احداث این کارخانه، کلیه کاغذهای باطله کشور که روزی بدون بازیافت دفن می شد به چرخه مصرف بر می گردد و از هدر رفتن این ثروت عمومی جلوگیری می شود.

محمود صلاحی اظهارداشت: این کارخانه برای بازیافت کاغذ باطله و تولید کاغذ از پیشرفته ترین تکنولوژی بهره برده است و چند بار آب مصرفی را به چرخه باز می گرداند و در مرحله نهایی نیز صرف آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی کاویان دو می شود.

وی گفت: احداث این کارخانه در حالی صورت می گیرد که ما در حال حاضر کاغذ باطله مان را به دنیا می فروشیم و سپس با چند برابر، همان کاغذ را خریداری می کنیم.

این واحد تولیدی در عرصه ای به مساحت هفت هکتار دارای 25 هزار متر مربع زیربنا است و با تولید سالانه 60 هزارتن مقوای چند لایه پشت توسی، 490 فرصت شغلی مستقیم و چهار هزار و 500 فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد می کند.

برای احداث این کارخانه طی دو سال 800 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی هزینه خواهد شد.