آتش سوزی در موتورخانه کشتی کانتینری 5 مجروح و یک مفقودی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندر جاسک، مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندرجاسک، بعد از ظهر دوشنبه، کشتی کانتینر بر LISSYSCHULTE که در موقعیت 10 25 شمالی و 00 057 شرقی مستقر بود به علت انفجار و آتش سوزی در موتورخانه و هم چنین مجروح شدن پنج نفر و مفقود شدن یک نفر از پرسنل اعلام اضطرار کرد.

این کشتی 21 خدمه داشت که از بندر فجیره به سمت دارالسلام در حرکت بود که دچار سانحه شد.

بر این اساس، بلافاصله موضوع به نیروی دریایی ارتش جهت ارسال بالگرد اعلام شد که این ارگان سه فروند بالگرد را به سمت محل حادثه روانه کرد.

همچنین با مسئولان عمان و امارات جهت اعزام بالگرد به محل تماس حاصل شد که به دلیل بعد مسافت، عمان بالگردی اعزام نکرد اما امارات پس از بارها تماس و ارسال پیام سرانجام یک فروند بالگرد به محل اعزام کرد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه به علت بعد مسافت بین مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی بندر جاسک و شناور مضطر امکان ارتباط نبود ضمن تماس با کشتی ALNOF که در نزدیکی کشتی مضطر بود صورت پذیرفته، از وی درخواست شد در منطقه توقف کرده و نقش رابط جهت مکالمه را ایفا نماید.

در نهایت بالگردهای نیروی دریایی ارتش نفرات را از کشتی تحویل گرفته و سه نفر را به اورژانس شهید باهنر و یک نفر را به اورژانس 115 تحویل دادند.

همچنین شناور نیروی دریایی نیز که به منطقه رسیده بود اقدام به جستجو جهت یافتن فرد مفقود شده کرد که همچنان شناور ارتش در منطقه درحال جستجو است.

سه نفر از افراد مصدوم به درمانگاه شهید رجایی منتقل شدند و یک نفر که وضعیت وخیمی داشت در ICU بستری شد.

همچنین با توجه به اینکه یکی از نفرات دچار سردرد شدیدی شده بود به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد و یک نفر نیز به علت شکستگی جهت آتل بندی و عمل جراحی به بیمارستان صاحب الزمان منتقل شد.

بر اساس گزارشات دریافتی از واحدهای نیروی دریایی ارتش کشتی هم اکنون از ناحیه پاشنه به شدت آسیب دیده است.

بر اساس اظهارات مجروحان حادثه، بویلر کشتی در فجیره دچار اشکال شد و تعمیرات بر روی آن انجام شد که پس از اینکه کشتی بندر را ترک کرد حدود سه ساعت بعد انفجار شدید بویلر باعث آسیب رسیدن کلی به دو طبقه از ساختمان کشتی از جمله اطاقهای ملوانان و فرو ریختن سقف طبقات شد.

موج انفجار به حدی زیاد بوده است که افراد به شدت به دیواره‌های کشتی کوبیده است و جراحات شدیدی در آنها بوجود آمده است. در اثر این انفجار دودکش کشتی از بین رفته و پاشنه کشتی دچار آسیب شدید شده است.