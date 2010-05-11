اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کردستان سفر می کنند

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مدت دو روز به استان کردستان سفر کرده و از نزدیک در جریان روند اجرا و همچنین میزان تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به همراه نمایندگان استان و همچنین مدیران دستگاه های دولتی استان از مهمترین پروژه های عمرانی بازدید و قرار است در جلسه ای روند تسریع در تخصیص اعتبارات و افزایش سهم کردستان در بخش عمرانی را مورد بررسی قرار دهند.

استاندار کردستان بیان داشت: دعوت از نمایندگان مجلس و اعضا کمیسیون های تخصصی برای حضور در کردستان و همچنین بررسی وضعیت استان در حوزه های مختلف باعث می شود که در زمان تصویب و توزیع اعتبارات در مجلس سهم کردستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نجار با اشاره به مهمترین برنامه های نمایندگان و اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سفر به استان کردستان، عنوان کرد: قرار است که اعضا کمیسیون برنامه و بودجه از شهرستانهای سقز، بانه و بیجار بازدید کرده و در جلسات تخصصی که با حضور مدیران استان برگزار می شود، نیز شرکت نمایند.

طی دو هفته گذشته نیز جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سفری سه روزه به استان کردستان از روند اجرای پروژه های عمرانی بازدید کردند.