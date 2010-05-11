  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

گزارشی از بازار ارز و سکه/

سکه تمام طرح قدیم 293 هزار تومان شد

سکه تمام طرح قدیم 293 هزار تومان شد

امروز سه شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد 1030 تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 293 هزار تومان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران 293 هزار تومان، طرح جدید 289 هزارو 500 تومان، نیم سکه 145 هزارو 500 تومان و ربع سکه نیز 74 هزارو 500 تومان است که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز گذشته 290 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 286 هزار تومان، سکه نیم بهار 143 هزارو 200 تومان و ربع سکه نیز 73 هزارو 200 تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار امروز 29 هزارو 370 تومان که نسبت به دیروز افزایش یافته است، ضمن اینکههر اونس طلای جهانی نیز یکهزار و 210 دلار اعلام شده است.

از بازار ارز نیز خبر می رسد که قیمت هر دلار آمریکا امروز برای خرید در بازار آزاد یکهزارو 27 تومان و برای فروش یکهزار و 30 تومان و قیمت هر یورو نیز برای خرید یکهزارو 310 تومان و برای فروش یکهزارو 316 تومان بوده است.

کد مطلب 1081154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها