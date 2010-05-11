سکه تمام طرح قدیم 293 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران 293 هزار تومان، طرح جدید 289 هزارو 500 تومان، نیم سکه 145 هزارو 500 تومان و ربع سکه نیز 74 هزارو 500 تومان است که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز گذشته 290 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 286 هزار تومان، سکه نیم بهار 143 هزارو 200 تومان و ربع سکه نیز 73 هزارو 200 تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار امروز 29 هزارو 370 تومان که نسبت به دیروز افزایش یافته است، ضمن اینکههر اونس طلای جهانی نیز یکهزار و 210 دلار اعلام شده است.

از بازار ارز نیز خبر می رسد که قیمت هر دلار آمریکا امروز برای خرید در بازار آزاد یکهزارو 27 تومان و برای فروش یکهزار و 30 تومان و قیمت هر یورو نیز برای خرید یکهزارو 310 تومان و برای فروش یکهزارو 316 تومان بوده است.