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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

اخبار کوتاه رادیو/

نمایش دو دقیقه‌ای در رادیو تهران تهیه می‌شود

نمایش دو دقیقه‌ای در رادیو تهران تهیه می‌شود

مدیر رادیو تهران از پخش نمایش‌های دو دقیقه‌ای با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و طنز از رادیو تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش‌های دو دقیقه‌ای برای اولین بار در رادیو تهران تهیه می‌شود.

ـ برنامه "بر بال یاد" ساعت پنج و نیم صبح از رادیو ایران پخش می‌شود. در این برنامه زندگی آیت‌الله سیدحسین بادکوبه‌ای پرداخت می‌شود.
 
ـ برنامه "شبستانه" 22 اردیبهشت‌ماه ساعت 21 ساعت از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. این برنامه به برگزاری کنسرت محمدرضا لطفی می‌‍پردازد.
 
ـ برنامه "با خانواده در کنار هم" 22 اردیبهشت ساعت 9 در رادیو ایران به مسائل حقوقی خانواده می‌پردازد.
 
ـ برنامه "خوشه‌های طلایی" 22 اردیبهشت ساعت 12:05 در رادیو تجارت به جایگاه خوشه‌های صادراتی در صادرات غیر نفتی می‌پردازد.
 
ـ برنامه "چهارسوق" 22 اردیبهشت ساعت 11 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به صادرات و روابط بین‌الملل ایران و سایر کشورهای جهان می‌پردازد.
 
کد مطلب 1081165

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