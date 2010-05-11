به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش‌های دو دقیقه‌ای برای اولین بار در رادیو تهران تهیه می‌شود.

ـ برنامه "بر بال یاد" ساعت پنج و نیم صبح از رادیو ایران پخش می‌شود. در این برنامه زندگی آیت‌الله سیدحسین بادکوبه‌ای پرداخت می‌شود.

ـ برنامه "شبستانه" 22 اردیبهشت‌ماه ساعت 21 ساعت از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. این برنامه به برگزاری کنسرت محمدرضا لطفی می‌‍پردازد.

ـ برنامه "با خانواده در کنار هم" 22 اردیبهشت ساعت 9 در رادیو ایران به مسائل حقوقی خانواده می‌پردازد.

ـ برنامه "خوشه‌های طلایی" 22 اردیبهشت ساعت 12:05 در رادیو تجارت به جایگاه خوشه‌های صادراتی در صادرات غیر نفتی می‌پردازد.

ـ برنامه "چهارسوق" 22 اردیبهشت ساعت 11 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به صادرات و روابط بین‌الملل ایران و سایر کشورهای جهان می‌پردازد.

