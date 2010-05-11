95 درصد گردو غبار ایران منشا خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مهندس بهرام صناعی ظهر سه شنبه در همایش پایش گرد و غبار در ایلام اظهار داشت: در مطالعات انجام شده یک کانون در شرق سوریه، یک کانون در عربستان و چهار کانون در کشور عراق به عنوان عمده کانونهای منشا تولید گرد و غبار شناسایی شده است.

وی افزود: خوشبختانه بنا به گفته وزیر محیط زیست عراق اعتبار لازم برای مالچ پاشی یکی از کانونهای عمده این کشور با همکاری متخصصین ایرانی تامین شده است.

وی اظهار داشت: ایجاد بانک داده و اطلاعات پدیده گرد و غبار و مبادله اطلاعات بین کشورهای درگیر و سازمانهای تخصصی که نیاز به اطلاعات دارند از مسائل مطرح شده در اجلاس چهارجانبه ترکیه است که ایران در این زمینه نیز آمادگی دارد.

صناعی گفت: منشاء پدیده گرد و غبار فرامنطقه ای است و باید با دیپلماسی قوی الزاماتی ایجاد کنیم که کشورهای منشاء در جهت مهار و کنترل این پدیده همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: روند افزایش پدیده گرد و غبار باعث اختلال در زندگی عادی مردم شده و اگر اقدام عملی در این زمینه انجام نشود تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت.

این همایش به مدت دو روز در ایلام برگزار می شود.