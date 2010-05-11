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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

منصوریان:

شریک تجاری در فدراسیون فوتبال ندارم

شریک تجاری در فدراسیون فوتبال ندارم

علیرضا منصوریان با رد شایعات مبنی بر اینکه در فدراسیون فوتبال شریک تجاری دارد گفت تنها شریک زندگی او همسرش است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمک مربی تیم ملی فوتبال در نشست خبری مسئولان تیم ملی با نمایندگان رسانه ها که روز سه شنبه برگزار شد، گفت: من با هیچکس در فدراسیون فوتبال کار تجاری نمی کنم. در اینکه کار تجاری دارم هیچ تردیدی نیست و در اصل هم چاپچی هستم اما در فدراسیون فوتبال با هیچ احدالناسی کار تجاری نمی کنم.

منصوریان در ادامه اظهار داشت: تنها شریک زندگی من همسرم است و قصد ندارم شریک دیگری اختیار کنم. چون اعتقاد دارم شریک، سر آدم را کلاه می گذارد. ترجیح می دهم اگر منفعتی است نصیب خودم شود و آن را با کسی قسمت نکنم.

کمک مربی تیم ملی در پایان در خصوص حضور در تیم ملی ایران به عنوان دستیار قطبی گفت: من 23 سال در عرصه فوتبال به عنوان بازیکن حضور داشتم و مقطع کوتاهی هم در تیم پاس به عنوان مربی فعالیت کردم. بسیاری از بازیکنان حال حاضر تیم ملی در رقابت های باشگاهی یا رو به روی من بوده اند و یا در تیم ملی و باشگاه استقلال در کنار من بازی کرده اند. دوست دارم با ایجاد فضایی عاطفی به موفقیت تیم ملی کمک کنم.

کد مطلب 1081167

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