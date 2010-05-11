به گزارش خبرنگار مهر،‌ اظهارنظرهای متفاوت درباره تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه ابهاماتی را در فضای دانشگاههای تهران ایجاد کرده است که همین امر موجب شد دانشگاههای تهران، شریف، هنر، علم و صنعت، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر و امام صادق (ع) رسما اعلام کنند در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت تعطیل نخواهند بود.

چند دانشگاه پایتخت از جمله دانشگاه خواجه نصیر، تربیت مدرس و شهیدبهشتی نیز هنوز اطلاعیه رسمی در مورد وضعیت تعطیلی یا عدم تعطیلی در روزهای یادشده منتشر نکرده اند و تصمیمگیری در این زمینه را به تصمیم هیئت رئیسه واگذار کرده اند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تاکید کرده است که تا عصر امروز وضعیت این دانشگاه در روزهای مذکور مشخص می شود.

در میان ابهامات دانشگاهها برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی را منتشر کرده است.

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متن مصوبه دولت به امضاء استاندار تهران

بر اساس این مصوبه تعطیلی ایام شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه شامل مدارس و دانشگاههای شهر تهران و منطقه شمیرانات می شود.

در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای سطح شهر تهران اعلام کرده اند که کلاسهای آنها برقرار بوده و تعطیل نیستند. هر چند دانشگاه تهران دقایقی پیش اطلاعیه دایر بودن کلاسها در روزهای مذکور را از روی سایت برداشته است.