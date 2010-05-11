مومنی به ریاست حوزه هنری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی خاموشی در این حکم خطاب به مومنی آورده است: نظر به حسن تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه تخصصی فرهنگ و هنر بدین ‌وسیله شما را به‌عنوان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منصوب می‌کنم.

وی در ادامه حوزه هنری را به‌عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی و هنری کشور دانسته و تصریح کرده است: حوزه هنری می‌بایست همواره در راه تعالی و پیشرفت خود این فرمایش معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) را که فرمود "هنر دمیدن روح تعهد در کالبد انسانهاست" سرلوحه کار خود قرار دهد و راهبرد اصلی حوزه هنری را که در کلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ترسیم شده است وجهه همت خود نماید که فرمودند: "حوزه هنری باید به عنوان یک پایگاه همیشه حزب اللهی بماند و در کار نفوذ ارزشها و معارف دینی در بدنه هنر از همه جلوتر باشد."

حجت الاسلام خاموشی در پایان این حکم از زحمات مهندس حسن بنیانیان رئیس پیشین حوزه هنری تقدیر کرده است.

مراسم تودیع رئیس قدیم و معارفه رئیس جدید حوزه هنری روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.