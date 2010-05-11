تجمیع قبوض در خراسان رضوی 110 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حدود شش میلیون اشتراکی که در شهرهای محل اجرای طرح وجود دارد، در هر دوره مبلغ 80 میلیارد تومان صرفه جویی صورت خواهد گرفت که اگر آن را به کل استان تعمیم دهیم این رقم به 110 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح تجمیع قبوض یکی از خدمات دولت الکترونیک است، تصریح کرد: شروع خدمات دولت الکترونیک از اوایل دولت ششم آغاز شد و در ابتدا پنج دستگاه اجرایی خدمات خود را از طریق دولت الکترونیک به شهروندان ارائه می کردند.

وی بیان اینکه تعداد خدمات دولت الکترونیک هم اکنون به 128 خدمت ارتقا یافته است، افزود: به طور کلی بیش از 560 خدمت است که قابلیت ارائه در دولت الکترونیک را دارد که با توجه به آماده شدن زیرساخت ها باید به این سمت گام برداریم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: هر تراکنش برای بانک ها مبلغ 433 تومان و توزیع هر قبض مبلغ 500 تومان برای شرکت خدمات رسان هزینه دارد که با طرح تجمیع و پرداخت به صورت الکترونیکی هم از میزان این هزینه و هم از میزان مراجعات شهروندان به بانک ها، ترافیک و مسائل جانبی آن مثل آلودگی های زیست محیطی کاسته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد از مشترکان در شهرهای محل اجرا شامل مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور قبض های خود را به صورت الکترونیک پرداخت می کنند که باید نسبت به تشویق 50 درصد باقیمانده اقدام شود.

عبدالملکی با بیان اینکه این طرح ابتدا در شهرهای بزرگ اجرا شده و سپس به سراسر استان تسری خواهد یافت، گفت: با توجه به اینکه در این چهار شهر به عنوان پایلوت استان این طرح اجرا می شود، درصورت مشاهده نواقص نسبت به رفع آن اقدام می کنیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: در صورت اجرای طرح تجمیع قبوض در سراسر کشور که به عنوان پایلوت استان در خراسان رضوی اجرا می شود رقم صرفه جویی آن به دو هزار و 500 میلیارد تومان معادل رقم صرفه جویی سوخت خواهد رسید که این یک اتفاق بسیار مبارک است.

از ابتدای تیرماه هیچ یک از بانک های چهار شهر محل اجرای طرح در استان، قبض های آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه را به صورت حضوری از مراجعان دریافت نخواهند کرد.