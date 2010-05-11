معاون پارلمانی رئیس جمهور سخنران مراسم حماسه حضور مردم سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محمد میرتاج الدینی صبح فردا چهارشنبه به استان کردستان مسافرت و قرار است که به عنوان سخنران در مراسم ویژه سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان در اجتماع مردم سنندج سخنرانی کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور علاوه بر حضور در اجتماع مردم سنندج و سخنرانی در این مراسم، قرار است در مراسم افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه و طرح عمرانی و خدماتی نیز شرکت کند.

روز چهارشنبه و با حضور محمدرضا میر تاج الدینی و همزمان با سالروز ورود مقام معظم رهبری به شهر سنندج و سفر هشت روزه به استان کردستان چندین طرح و پروژه عمرانی نیز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید که از آن جمله می توان به افتتاح همزمان 230 واحد مسکن مددجویان بهزیستی در روستای گریزه اشاره نمود.

کلنگ زنی کتابخانه حضرت آیت الله خامنه ای در سنندج، غبارروبی مزار شهدا و بازدید از میزان پیشرفت فیزیکی چندین طرح و پروژه در شهر سنندج از دیگر برنامه های سفر یک روزه معاون پارلمانی رئیس جمهور به استان کردستان می باشد.

همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان برنامه های گرامیداشت در تمامی شهرستانهای استان آغاز و قرار است که در مدت هشت روز پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی نیز به بهره برداری برسد.