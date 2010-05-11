آلودگی شمال دریای خزر بالاست/ خزر در معرض فاجعه زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ولادیمیر اوشویچو عصر سه شنبه در سخنرانی‌ علمی تحت عنوان " مسیر تحقیقات آینده برای تصمیم‌گیری در خصوص رفع مشکلات زیست محیطی دریای خزر" در گرگان افزود: بررسیها نشان می دهد که حرکت این آلودگی‌های نفتی با توجه به چرخش آب که از شمال به سمت جنوب(سواحل ایران) دریای خزر است به سایر مناطق انتشار یافته است.

وی اظهار داشت: ما باید جهت حل مشکلات دریای خزر عزم راسخی داشته و این میراث ارزشمند را برای آیندگان حفظ کنیم.

وی به بیان دیدگاههای خود در خصوص رفع مشکلات زیست محیطی دریای خزر پرداخت و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند اولین قدم جهت همکاریهای مشترک مفید بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انیستیتوی اقیانوس شناسی اکادمی علوم مسکو باشد.



رئیس انیستیتوی اقیانوس شناسی اکادمی علوم مسکو، واحد آستاراخان بیان داشت: احیاء ذخایر دریای خزر، کار بیشتر بر روی بستر این دریا و تلاش در زمینه استحصال ذخایر نفت با تکیه بر حداقل کردن آسیب به اکوسیستم دریایی، باید هدف همه کشور‌های حاشیه این دریا باشد.

دکتراوشویچو عنوان کرد: دریای خزر دریایی بسته‌ است که اگر مسائل زیست محیطی که در خلیج مکزیک اتفاق افتاد در این دریا اتفاق بیافتد بسیار فاجعه آمیزتر خواهد بود.

رامین رحمانی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حاشیه این همایش گفت: حفاظت از دریای خزر وظیفه عمومی برای همه کشورهای حاشیه این دریا است که اگر ما این قدم را برداریم آغازی برای فعالیتهای بیشتر در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: استفاده از تحقیقات و همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی باعث جلوگیری از تحقیقات جزیره‌ای و منفک خواهد شد که برای رسیدن به این هدف باید مرکزی جهت همکاریهای مشترک ایجاد شود.