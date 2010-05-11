60 درصد دانش آموزان استان تهران دارای ناهنجاری قامتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا امانی ظهر سه شنبه در همایش علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس در کانون شهید فهمیده کرج اظهار داشت: به منظور ارتقا دانش و اطلاعات همکاران تربیت بدنی و تعمیق اطلاعات سومین همایش علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس برگزار شد که در این راستا 160 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال که در پایان 15 مقاله برای سخنرانی و هشت مقاله به صورت پوستر به نمایش درآمد.

وی افزود: امید می رود با بررسی این تحقیقات و پژوهشها وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس بهبود و به حد ایده آل برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این اداره کل در حوزه مدرسه بیش از گذشته نسبت به تامین معلم متخصص به ویژه معلم ورزش اهتمام ویژه ای دارد.

باید ظرفیت خالی مدارس در شیفتهای بعداز ظهر استفاده مطلوب شود

امانی بیان داشت: باید از ظرفیت خالی مدارس به خصوص در شیفتهای بعدازظهر استفاده مطلوب شود، در این راستا می توان کلاسهای فوق برنامه، ورزشی و ... در واحدهای آموزشی برگزار کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: بیش از 60 درصد دانش آموزان استان تهران دارای مشکلات جسمی و حرکتی هستند که بیشتر این مشکلات به دختران مربوطه می شود.

وی ادامه داد: این مشکلات ناشی از عادات غلط، سو تغذیه، نشستهای طولانی در کلاس درس و کمبود معلم متخصص به ویژه ورزش از جمله عوامل بروز این مشکلات در بین دانش آموزان است.

در این همایش بیش از 200 نفر از مسئولان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران حضور داشتند.