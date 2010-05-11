مدیران صدا وسیما باید از ظرفیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حداد عادل با اشاره به اینکه زبان فارسی پس از دین مبین اسلام عامل وحدت آفرین و هویت بخش ملت ایران بوده است، گفت: حفظ زبان و ادبیات فارسی از هجوم روزافزون واژه های بیگانه وظیفه ای همگانی است و نقش صدا و سیما در این خصوص باتوجه به گستردگی و ضریب نفوذ بالا در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به ضرورت طراحی نقشه جامع زبان فارسی در رسانه ملی گفت: حفظ زبان فارسی باید به دغدغه ملی تبدیل شود.

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این نشست زبان فارسی را گنجینه ارزشمند ایرانیان دانست و گفت: رسانه ملی تلاش برای حفظ و اشاعه زبان فارسی را وظیفه اصلی خود می‌داند.

ضرغامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را یکی از ظرفیت‌های در اختیار صدا و سیما دانست و به مدیران رسانه ملی تاکید کرد از این ظرفیت مهم و سازنده در همه ی بخشها ی صدا و سیما به نیکویی استفاده کنند.

وی با استقبال از پیشنهاد حداد عادل برای ایجاد دفتر مشترک به منظور تعامل گسترده تر در این زمینه اظهار امیدواری کرد همکاری مستمر دو نهاد موجب اعتلای بیشتر زبان فارسی شده و از این پس همگان بیش از گذشته فارسی را پاس بدارند.

در این نشست لزوم توجه بیشتر به واژه‌های فارسی در برنامه‌های تخصصی از جمله برنامه‌های ورزشی، توجه به ادبیات فارسی در برنامه‌های خبری و غیرخبری رادیو و تلویزیون، آموزش درست نویسی و درست خوانی به نویسندگان و گویندگان، برگزاری نشست‌های مشترک با موضوع آسیب شناسی زبان فارسی، برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره های ویژه، ایجاد دفتر مشترک فرهنگستان و صدا و سیما برای حفظ و اشاعه زبان فارسی، لزوم آشنایی بیشتر اعضاء فرهنگستان با زبان رسانه، توجه بیشتر به واژه های فارسی در آگهی های بازرگانی، لزوم تعامل بیشتر اعضاء فرهنگستان با حوزه های مختلف رسانه ملی و توجه فرهنگستان به تفاوت جغرافیایی شبکه های مختلف و ارائه زبان تخصصی برای رسانه ملی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.