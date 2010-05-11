نام و اساسنامه مدارس استثنایی تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مسئولان سازمان و روسای سازمان آموزش و پرورش استثنایی استانهای کشور با تاکید بر اینکه اولویت جامعه و مسئولان باید پیشگیری از تولد کودکان استثنایی باشد گفت: لایحه تغییر اساسنامه و عنوان سازمان آموزش و پرورش استثنایی را تقدیم مجلس می کنیم تا این بخش از آموزش و پرورش با پیشرفت تکنولوژی همگام شود.

وی افزود: یکی از ضروری‌ترین اقدامات مسئولان در بخشهای مختلف، آگاهی دادن به مردم برای پیشگیری از تولد کودکان استثنایی است.

حاجی بابایی تحت پوشش قرار دادن معلمان آموزش و پرورش استثنایی در بخش آموزشهای فراگیر را از اقدامات موثر در تقویت کیفیت آموزشی این قشر دانست و اظهار داشت: ناتوان واقعی کسی است که با وجود برخورداری از اندیشه و جسم سالم در مسیر صحیح از آن بهره نگیرد.

وی با اشاره به ثبت‌نام حدود 700 هزار نفر در آزمون ورودی استخدام آموزش و پرورش بیان کرد: با جذب افراد توانا، خلاق و تحصیل کرده، قسمتی از مشکلات آموزش و پرورش استثنایی نیز در بخشهای گوناگون از جمله تربیت بدنی رفع می شود.

وی از مسئولان سازمان آموزش و پرورش استثنایی خواست برای انتخاب نام جدید این سازمان در فراخوانی از مردم نظرخواهی شود.