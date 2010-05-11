جایگاه بین المللی اسرائیل نزول کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرایه، "ایهود باراک" روز گذشته در نشست کمیسیون امنیت خارجی کنیست اظهار داشت: اسرائیل در خطر تنزل جایگاه بین المللی قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: معتقدم سیاست پنهانکاری هسته ای ما با خطر جدی مواجه نیست.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تمجید از مواضع سختگیرانه واشنگتن در قبال موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: روابط آمریکا و اسرائیل با وجود سخنان اخیر اوباما در قبال خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و لزوم نظارت بر فعالیت های هسته ای تل آویو آرام و خوب دنبال می شود.

وی در عین حال وقوع جنگ در تابستان سال جاری با لبنان و سوریه را دور از ذهن دانست.