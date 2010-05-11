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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

اعتراف وزیر جنگ اسرائیل:

جایگاه بین المللی اسرائیل نزول کرده است

جایگاه بین المللی اسرائیل نزول کرده است

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه خطری سیاست پنهانکاری هسته ای این رژیم را تهدید نمی کند، از تنزل جایگاه بین المللی تل آویو ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرایه، "ایهود باراک" روز گذشته در نشست کمیسیون امنیت خارجی کنیست اظهار داشت: اسرائیل در خطر تنزل جایگاه بین المللی قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: معتقدم سیاست پنهانکاری هسته ای ما با خطر جدی مواجه نیست.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تمجید از مواضع سختگیرانه واشنگتن در قبال موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: روابط آمریکا و اسرائیل با وجود سخنان اخیر اوباما در قبال خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و لزوم نظارت بر فعالیت های هسته ای تل آویو آرام و خوب دنبال می شود.

وی در عین حال وقوع جنگ در تابستان سال جاری با لبنان و سوریه را دور از ذهن دانست.

کد مطلب 1081190

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