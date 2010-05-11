تعداد نمایشگاه های اختصاصی بازرگانی ایران در اربیل عراق باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، با اشاره به توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق و به خصوص آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر تاکید کرد: با توجه به نوع روابط دوستانه بین دو منطقه و عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه، عمران و آبادانی عراق و همچنین کیفیت کالاهای ارائه شده، نمایشگاه های اختصاصی باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه دو منطقه آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق مشترکات زیادی دارند، بیان داشت: این موضوع می تواند زمینه ای مناسب برای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی دو منطقه در بخشهای صنعت و معدن، مصالح ساختمانی و صنایع وابسته آن، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و دانش فنی و مهندسی ایجاد کند.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به حضور فعال استان در نمایشگاه های اختصاصی ایران طی سالهای گذشته عراق، افزود: این پتانسیل در بخشهای مختلف صنعتی، تجاری و تولیدی استان وجود دارد که به صورت اختصاصی نیز این نمایشگاه ها را در اقلیم کردستان عراق برگزار کنند.

محمودی توسعه روابط تجاری و اقتصادی را زمینه ساز توسعه روابط سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی خط هوایی ارومیه - اربیل، گشایش مرز رسمی تمرچین - حاج عمران و ارائه تسهیلات ویژه برای مبادلات تجاری بین دو منطقه نیز در راستای توسعه این روابط صورت می گیرد.

پنجمین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در اربیل عراق ظهر سه شنبه با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، وزیر بازرگانی اقلیم کردستان عراق، جمعی از مسئولان اقلیم کردستان عراق ونیز تجار و بازرگانان ایران و عراق به مدت پنج روز گشایش یافت.