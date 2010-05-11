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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

ذرات معلق موجود در هوای زنجان بیش از حد مجاز است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان و محیط زیست استان زنجان گفت: ذرات معلق موجود در هوای استان بیش از حد مجاز است.

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر میزان ذرات معلق در هوای شهر زنجان 205 ppm است، افزود: استاندارد این میزان 150 ppm است که با افزایش آلودگی‌ها، فاصله دید افقی در زنجان به سه کیلومتر رسید.
 
وی ادامه داد:  آلودگی و گرد و غبار موجود در هوای شهر زنجان در حال حاضر در استان زنجان به 205 رسیده است و امیدواریم این روند که از قبل از ظهر سه شنبه شروع شده با توجه به ورزش باد حاکم بر هوای شهر زنجان کاهش یابد.
 
تاراسی با بیان اینکه این ذرات، متعلق به کشورهای حاشیه جنوبی است، افزود: در حال حاضر میزان گرد و غبار و آلودگی در استان زنجان مرز خطرناک نرسیده است.
 
رئیس سازمان و محیط زیست استان زنجان ادامه داد: به علت افزایش میزان ذرات معلق در فضا بیماران قلبی، تنفسی، افراد مسن، زنان بادار و کودکان تا حد امکان از منزل خارج نشوند.
کد مطلب 1081193

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