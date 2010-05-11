به گزارش خبرگزاری مهر، امسال 24 نمایشگاه استانی کتاب در ایران برگزار می‌شود که نخستین آن پس از پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 5 تا 11 خرداد در بجنورد برپا خواهد شد.

دیگر نمایشگاه‌های استانی کتاب در فصلهای بهار و تابستان در استانهای سمنان از 17 تا 23 خرداد، مرکزی از30 خرداد تا 5 تیر، کردستان از 10 تا 16 تیر، گیلان از 10 تا 20 مرداد و چهارمحال بختیاری از 24 تا 30 شهریور برگزار می‌شود.

در فصلهای پاییز و زمستان نمایشگاه‌های استانی کتاب در آذربایجان شرقی از 5 تا 11 مهر، اردبیل از 3 تا 9 مهر، آذر بایجان غربی از 15 تا 21 مهر ، زنجان از 25 مهر تا 1 آبان، قزوین 5 تا 11 آبان، فارس از 15 تا 21 آبان، کرمان از 25 تا 1 آذر، خراسان جنوبی از 7 تا 13 آذر، گلستان از 9 تا 15 آذر، لرستان از 14 تا 20 آذر، هرمزگان از 4 تا 10 دی، خوزستان از 18 تا 24 دی، بوشهر از 27 تا 3 بهمن، مازندران از 11 تا 17 بهمن، سیستان و بلوچستان از 27 تا 3 اسفند، یزد از 4 تا 10 اسفند و ایلام 10 تا 16 اسفند برپا می‌شود.

همچنین استان اصفهان در آخرین ماه سال 1389 از 10 تا 20 اسفند میزبان نمایشگاه کتاب خواهد بود.

