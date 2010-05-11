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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

برنامه نمایشگاه‌های کتاب استانی در سال 89 اعلام شد

برنامه نمایشگاه‌های کتاب استانی در سال 89 اعلام شد

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برنامه نمایشگاه‌های استانی کتاب در سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال 24 نمایشگاه استانی کتاب در ایران برگزار می‌شود که نخستین آن پس از پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 5 تا 11 خرداد در بجنورد برپا خواهد شد.

دیگر نمایشگاه‌های استانی کتاب در  فصلهای بهار و تابستان در استانهای سمنان از 17 تا 23 خرداد، مرکزی  از30 خرداد تا 5 تیر، کردستان از 10 تا 16 تیر، گیلان از 10 تا 20 مرداد و چهارمحال بختیاری از 24 تا 30 شهریور برگزار می‌شود.

در فصلهای پاییز و زمستان نمایشگاه‌های استانی کتاب  در آذربایجان شرقی از 5 تا 11 مهر، اردبیل از 3 تا 9 مهر، آذر بایجان غربی از 15 تا 21 مهر ، زنجان از 25 مهر تا 1 آبان، قزوین 5 تا 11 آبان، فارس از 15 تا 21 آبان، کرمان از 25 تا 1 آذر، خراسان جنوبی از 7 تا 13 آذر، گلستان از 9 تا 15 آذر، لرستان از 14 تا 20 آذر، هرمزگان از 4 تا 10 دی، خوزستان از 18 تا 24 دی، بوشهر از 27 تا 3 بهمن، مازندران از 11 تا 17 بهمن، سیستان و بلوچستان از 27 تا 3 اسفند، یزد از 4 تا 10 اسفند و ایلام 10 تا 16 اسفند برپا می‌شود.

همچنین استان اصفهان در آخرین ماه سال 1389 از 10 تا 20 اسفند میزبان نمایشگاه کتاب خواهد بود.
 

کد مطلب 1081195

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