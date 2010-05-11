به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی جواد شمقدری معاونت سینمایی پس از صحبتهای وی با پرسش و پاسخ های خبرنگاران ادامه یافت. وی در ارتباط با اعلام اسامی فیلم های دوران اصلاحات که به اعتقاد معاونت سینمایی دوران ابتذال سینمای ایران محسوب می شود، گفت: فعلا صلاح نمی دانم وارد این موضوع شوم اما اگر روزنامه‌ای بخواهد به روند تخریبی خود ادامه دهد، قطعا در آینده ای نزدیک عرض می کنم.

شمقدری درباره فیلم های توقیفی عنوان کرد: مدیریت های قبلی ترجیح دادند بر اساس شرایطی برخی فیلم‌ها را توقیفی اعلام کنند اما ما در حال حاضر قصد اصلاح این گونه نگاهها را در سینما داریم به طور نمونه روز گذشته فیلمی که مشکل نمایش داشت مجوز گرفت اما به خاطر صحنه‌های خشن برای آن رده سنی در نظر گرفته شد. ما قصد داریم این فرایند را دنبال کنیم. جلسه ای هم با مجمع علما و مدرسین حوزه علمیه قم داشتیم یک جلسه خصوصی بود که مسائل کارشناسی در آن مطرح شد.

اگر اثری بدون مجوز در جشنواره خارجی و یا خارج از کشور به نمایش درآید، برخورد قانونی می کنیم به طور نمونه فیلم ساز یک سال ممنوع کارمی شود یا از امکانات دولتی بی بهره می ماند.وی در ارتباط با ارائه کتابچه‌ای درباره ممیزی های مدون شده در سینمای ایران، گفت: چنین آیین نامه‌ای در ارشاد موجود است که در برخی از دوره ها طبق آن عمل شده است اما ما معتقدیم بخشی از این آیین نامه مربوط به 20 ، 30 سال گذشته بوده و دوباره باید در آن تجدید نظر صورت گیرد تا زمانیکه آیین نامه جدید تدوین نشده است ما با همین رویکردها کار خود را دنبال می کنیم.

اگر اثری بدون مجوز در جشنواره خارجی و یا خارج از کشور به نمایش درآید، برخورد قانونی می کنیم به طور نمونه فیلم‌ساز یک سال ممنوع کارمی‌شود یا از امکانات دولتی بی‌بهره می‌ماند.

معاونت سینمایی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با خصوصی شدن حوزه فرهنگ عنوان کرد: در اکثر کشورهای دنیا حوزه فرهنگ هنوز کاملا خصوصی نشده است. اگر سینمای ایران به استانداردهای لازم دست پیدا کند و بتواند روی پای خود بایستد ما نیز می‌توانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم.

شمقدری درباره افزایش قیمت بلیت های سینما گفت: در این ارتباط یک کار کارشناسی صورت گرفته است و قیمت بلیت بر اساس برآورد افرادی که در حوزه پخش و اکران فعالیت می کنند تعیین شده است. البته ما در نظر داریم بن سینما صادر کنیم . امیدواریم در آینده بتوانیم با بودجه ای که در دست داریم این موضوع را دنبال کنیم.

وی درباره بحث فیلم‌های غیر اکرانی که در دفترچه سیاستگذاری معاونت سینمایی مطرح شده است، عنوان کرد: بر اساس این تقسیم بندی با دقت بیشتری از این پس مجوزها داده می شود قرار است از این پس تعدادی از فیلم سازان بدون توجه به اکران عمومی فیلم بسازند. شورای هنر، معاونت سینمایی را ملزم کرده که یک سوم نیاز تلویزیون را با ساخت فیلم تامین کند. از این رو تقسیم بندی فیلم‌های اکرانی و غیراکرانی می تواند کمک بزرگی باشد.

معاونت سینمایی افزود: فیلم های غیر اکرانی از همه امکانات به غیر از نمایش عمومی به صورت گسترده بهره مند می شوند به طور نمونه این آثار می توانند در اکران محدود با مخاطب خاص نمایش داده شوند. البته ما با نمایش فیلم ها با مخاطب خاص که توسط شورای صنفی نمایش صورت می گیرد موافق نیستیم و معتقدیم که باید این موضوع با مدیریت بیشتری انجام شود.

شمقدری درباره ساخت فیلم های کمدی در سینمای ایران و افزایش تولید آثار سخیف عنوان کرد: کار کردن در ژانر کمدی خوب است گمان نکنید که این گونه فیلم ساختن کار راحتی است.ما باید به ساخت فیلم های کمدی خوب کمک کنیم و برخی از خطاها را بپذیریم و سعه صدر را بالا ببریم .البته درخواست می کنم فیلمسازانی که در حوزه کمدی فعالیت دارند از واژگان سخیف در بیان دیالوگ ها استفاده نکنند.

وی همچنین درباره منع نمایش برخی از فیلم ها در جشنواره های خارجی در ادامه افزود: ما جلوی فیلم‌هایی که سیاه نمایی می کنند می ایستیم و اگر اثری بدون مجوز در جشنواره خارجی و یا خارج از کشور به نمایش درآید، برخورد قانونی می کنیم به طور نمونه فیلم ساز یک سال ممنوع کارمی شود یا از امکانات دولتی بی بهره می ماند.

شمقدری با اشاره به خبر منع نمایش فیلم "هیچ "در خارج از کشور گفت: به عقیده ما فیلم "هیچ" اثر مناسبی برای نمایش خارج از کشور نیست و فکر می کنم در تهران امروز چنین جامعه ای و خانواده ای که این کارگردان جوان در فیلمش به تصویر کشیده وجود ندارد. ما نمی خواهیم خلاقیت فیلم سازی کور شود اما باید آنها نیز در ساخت اثر خود توجهات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: فیلم "کتاب قانون" برای نمایش در داخل کشور اثر خوبی است و رویکرد درستی نیز دارد اما همین فیلم در نمایش خارج از کشور موفق نخواهد بود به همین دلیل برای این اثر نیز ما منع نمایش در خارج از کشور تعیین کردیم.

معاونت سینمایی در ارتباط با شورایی که نظر نهایی را درباره منع نمایش فیلم ها در خارج از کشور می گیرد گفت: برای این موضوع شورای خاصی نهایی نشده است. همان اعضای شورای پروانه نمایش در این ارتباط نظر می دهند که در آخر من نیز درباره نظر آنها رای می دهم. این مورد بانظر معاونت سینمایی صورت می گیرد اگر شما شورای تخصصی در نظر دارید به ما معرفی کنید.

شمقدری درباره فیلم "زمهریر" گفت: مجوز ساخت فیلم "زمهریر" در دوره قبل صادر شده است. فیلمنامه ای که از این فیلم به انجمن انقلاب دفاع مقدس ارائه شد با فیلمی که هم اکنون ساخته شده کاملا متفاوت است.

وی افزود: من نیز با توجه به اعتمادی که به مدیران قبلی داشتم سرصحنه این فیلم دفاع مقدسی حاضر شدم. این مدیران نیز اشتباهی انجام ندادند. گروه سازنده فیلمنامه را تغییر دادند بعد از جشنواره فجر کارگردان "زمهریر" طی تماسی به من اعلام کرد که قصد دارد اصلاحاتی بر فیلم وارد کند ما نیز منتظر نتیجه آن هستیم و معتقدیم اشعار و رقص‌های این فیلم باید کاملا حذف شود.

معاونت سینمایی درباره حضور نداشتن فیلم هایی از سینمای ایران در برخی از جشنواره‌های معتبر دنیا گفت: این جشنواره ها سیاست های خود را دارند و ما نیز طی سیاست های خودمان تصمیم گیری می کنیم ما همیشه از حضور ایران در عرصه های بین المللی استقبال می کنیم. البته این موضوع به هر قیمتی صورت نمی گیرد. فکر می کنم هیئت انتخاب کن توجهی به سینمای ایران نداشته است و گرنه ما فیلم های خوبی داشتیم امیدواریم در بازار فیلم نیز حضور پر رنگ تری نسبت به دوره های گذشته داشته باشیم.

شمقدری با اشاره به این موضوع که در معاونت سینمایی وقت فیلم توقیفی به آن معنا نداریم، گفت: در حال حاضر فیلم توقیفی نداریم بلکه آثاری هستند که قابل اصلاح هستند البته ممکن است مشکلات بعضی از این آثار حتی با اصلاح نیز برطرف نشود اما ما منتظر هستیم . به فیلم "زمهریر" هم هنوز مجوزی داده نشده است قطعا تصمیم گیری خود را در این ارتباط اعلام می کنیم.

ما پای حمایت هایی که از فیلم ها می کنیم هستیم و از فیلم هایی حمایت می کنیم که با ارزشها و اهداف ما هماهنگ باشد

وی درباره فیلم هایی چون "تسویه حساب" و "صد سال به این سالها" عنوان کرد: علی رغم اینکه به ساخت و نمایش برخی از این آثار انتقاد داریم اما احساس می کنیم این مباحث ارزش آن را ندارد که بحث توقیفی درباره آنها مطرح شود . فیلم صد سال به این سالها دریافت کارگردان از فرآیند انقلاب است و فکر می کنم نمایش چنین اثری می تواند باعث شود فیلمسازانی که دغدغه انقلاب دارند وارد عرصه شوند.

معاونت سینمایی ادامه داد: من با سامان مقدم کارگردان این فیلم صحبت کردم. ایشان همین دریافت را از انقلاب داشتند که در فیلم به تصویر کشیدند. مسئولین ما باید ارزش های انقلاب را به جوانان گوشزد کنند قطعا اگر در دوره ما چنین فیلمی قرار بود ساخته شود مجوز آن را صادر نمی کردیم جالب است بدانید اکثر این فیلم ها با حمایت معاونت سینمایی ساخته شده است.

من هنوز معتقدم فیلم "سنتوری" مستحق توقیف شدن نیست چرا باید فکر کنیم فردی که در فیلم عبا تنش است نباید به تصویر بکشیم .این موضوع مبنا نیست.

شمقدری تاکید کرد: ما پای حمایت هایی که از فیلم ها می کنیم هستیم و از فیلم هایی حمایت می کنیم که با ارزشها و اهداف ما هماهنگ باشد. توقیف این گونه فیلم ها برای انقلاب درست نیست من هنوز معتقدم فیلم "سنتوری" مستحق توقیف شدن نیست چرا باید فکر کنیم فردی که در فیلم عبا تنش است نباید به تصویر بکشیم این موضوع مبنا نیست.

وی درباره بودجه معاونت سینمایی و خانه سینما عنوان کرد: زمانی که ما وارد معاونت سینمایی شدیم بودجه از قبل توافق شده بود و بعد از مدتی متوجه شدیم که چیزی از آن باقی نمانده است به همین دلیل بیشتر موسسات ما دچار مشکل شدند خانه سینما نیز 20 درصد از بودجه خود را دریافت کرده است.

معاونت سینمایی همچنین با اشاره به اختلاف خانه سینما و این سازمان گفت: ما به شدت در رویکردها با هم مشکل داریم و نمی‌دانم چقدر این اختلاف نظر ها کارشناسی یا جناحی است و آن را به قضاوت شما می گذاریم. باید خانه سینما با ما همدل شود. تعدادی از افرادی که در هیئت مدیره خانه سینما هستند از دوستان نزدیک ما محسوب می شوند. اما کارکرد خانه سینما در خدمت صنف نیست و خوشبختانه خود عزیزان در کانون کارگردانان این موضوع را متوجه شدند و تغییراتی ایجاد کردند.

شمقدری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ریزش مخاطب در سینماها به دلیل نمایش فیلم ها بعد از مدت کوتاهی از اکران در شبکه نمایش خانگی و افزایش قیمت نرخ بازبینی آثار در گرفتن مجوز نمایش در شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: زمان ارائه آثار بعد از اکران در شبکه نمایش خانگی سه ماه تعیین شده است. می توان با بحث های کارشناسی فاصله را زیادتر کرد و آن را افزایش داد. ما برای موسسات شبکه خانگی سقف 3 فیلم ایرانی به بالا در نظر گرفته ایم که البته از این پس فیلم های غیر اکرانی نیز می تواند در برنامه آنها تعریف شود.

کارکرد خانه سینما در خدمت صنف نیست و خوشبختانه خود عزیزان در کانون کارگردانان این موضوع را متوجه شدند و تغییراتی ایجاد کردند.

معاونت سینمایی افزود: سقف فیلم ها را برای این موضوع در نظر گرفته ایم اما بیشتر موسسات نمایش‌ خانگی تمایل داشتند فیلم های خارجی بخرند و سود زیادی از این موضوع می‌بردند. به همین دلیل این سقف را در نظر گرفتیم که به نفع سینمای ملی است. برای بازبینی نیز تعدادی از افراد زمان زیادی را می گذارند تا تمام ملاحظات را رعایت کنند به همین دلیل باید تلاش این عزیزان دیده شود و نرخ بازبینی فقط برای فیلم های خارجی افزایش پیدا کرده است.