به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد که زمان و مکان برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

سه شنبه 4/3/89

گروه الف:

* شاهین اهواز - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* صنعت نفت آبادان - پیام خراسان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

* شهرداری تبریز - کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز

* داماش لرستان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود

* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 16، ورزشگاه شهدا نوشهر

* ایرانجوان بوشهر - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* شهرداری بندرعباس - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرعباس

گروه ب:

* نفت تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه امیری تهران

* مهرکام پارس تهران - کوثر لرستان، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

* برق شیراز - نساجی مازندران، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

* فولادنوین اهواز - پتروشیمی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* شیرین فراز کرمانشاه - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* شن‌سا اراک - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام تبریز( این دیدار به علت برگزاری دیدار برگشت فینال جام حذفی بین پرسپولیس و گسترش به زمان دیگری موکول شد)