به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد که زمان و مکان برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:
سه شنبه 4/3/89
گروه الف:
* شاهین اهواز - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز
* صنعت نفت آبادان - پیام خراسان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان
* شهرداری تبریز - کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* داماش لرستان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود
* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 16، ورزشگاه شهدا نوشهر
* ایرانجوان بوشهر - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* شهرداری بندرعباس - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرعباس
گروه ب:
* نفت تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه امیری تهران
* مهرکام پارس تهران - کوثر لرستان، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* برق شیراز - نساجی مازندران، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* فولادنوین اهواز - پتروشیمی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* شیرین فراز کرمانشاه - گلگهر سیرجان، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* شنسا اراک - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام تبریز( این دیدار به علت برگزاری دیدار برگشت فینال جام حذفی بین پرسپولیس و گسترش به زمان دیگری موکول شد)
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