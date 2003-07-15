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۲۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۰:۳۲

دكتر زهرا رهنورد:

به هنرمندان در سطح بين المللي جايزه خواهيم داد

مراسم افتتاح مركز فرهنگي دانشگاه الزهرا ،روز سه شنبه 31 تيرماه در "نگارخانه كمال الدين بهزاد" برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي" مهر" دكتر زهرا رهنورد ، رئيس دانشگاه الزهرا گفت: دانشگاه الزهرا كه در سال 43 در دهكده ونك تاسيس شد مبادرت به تاسيس مجموعه علمي ، فرهنگي و هنري  خود درقلب شهر ،  نبش خيابان 16 آذر و بلوار كشاو رز،   نموده است.

وي افزود : با حمايت هاي ريس جمهوراين كانون فرهنگي در 4 بخش  "نگارخانه كمال الدين بهزاد دانشگاه الزهرا"، "كتاب فروشي و انتشارات" ، " كلينيك مشاوره و روان شناسي" ، " كلاس هاي آزاد و دوره هاي كوتاه مدت علمي و هنري "آماده بهره برداري براي عموم مردم است .

وي  ادامه داد: گالري كما ل الدين بهزاد  از مهمترين بخشهاي كانون فرهنگي است كه در روز افتتاح آن په هنر مندان بزرگ كشور از جمله : ابراهيم جعفري ، ايران درودي ، منصوره حسيني ،  ناصرپلنگي و آقاي معمار زاده و ساير استادان و هنر مندان؛  جايزه بين المللي كمال الدين بهزاد  اهدا مي شود.

وي گفت: در حال حاضر اهداي اين جوايز به هنرمندان داخلي است اما در آينده  اين جوايزدر سطح داخلي و بين المللي خواهد بود.

کد مطلب 10812

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