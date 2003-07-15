به هنرمندان در سطح بين المللي جايزه خواهيم داد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي" مهر" دكتر زهرا رهنورد ، رئيس دانشگاه الزهرا گفت: دانشگاه الزهرا كه در سال 43 در دهكده ونك تاسيس شد مبادرت به تاسيس مجموعه علمي ، فرهنگي و هنري خود درقلب شهر ، نبش خيابان 16 آذر و بلوار كشاو رز، نموده است.

وي افزود : با حمايت هاي ريس جمهوراين كانون فرهنگي در 4 بخش "نگارخانه كمال الدين بهزاد دانشگاه الزهرا"، "كتاب فروشي و انتشارات" ، " كلينيك مشاوره و روان شناسي" ، " كلاس هاي آزاد و دوره هاي كوتاه مدت علمي و هنري "آماده بهره برداري براي عموم مردم است .

وي ادامه داد: گالري كما ل الدين بهزاد از مهمترين بخشهاي كانون فرهنگي است كه در روز افتتاح آن په هنر مندان بزرگ كشور از جمله : ابراهيم جعفري ، ايران درودي ، منصوره حسيني ، ناصرپلنگي و آقاي معمار زاده و ساير استادان و هنر مندان؛ جايزه بين المللي كمال الدين بهزاد اهدا مي شود.

وي گفت: در حال حاضر اهداي اين جوايز به هنرمندان داخلي است اما در آينده اين جوايزدر سطح داخلي و بين المللي خواهد بود.