شبهات ویرانگر اعتقادات نسل جوانان را دچار مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار اعضای انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم در مرکز مدیریت حوزه علمیه اظهار داشت: شبهات اعتقادی ویرانگری در جامعه وجود دارد که اعتقادات جوانان را تغییر می‌دهد.



وی افزود: این مسائل حتی در حوزه نیز موجب تغییراتی در اذهان طلاب کرده که پاک کردن آنها بسیار سخت است.



مقتدایی خاطرنشان کرد: بهتر است علمایی همچون آیت الله جوادی آملی وارد این مسئله شوند و یا حداقل کسانی را معرفی کنند که به این شبهات به صورت سازمان یافته پاسخ دهند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به لزوم تشکیل کلاس درسی با عنوان پاسخ به شبهات ادامه داد: نتایج تلاش این عزیزان باید در قالب یک کتاب یا چیزی شبیه به این در اختیار جامعه قرار گیرد تا کل جامعه از آن استفاده کنند زیرا این خطر محدود به هیچ قشر و گروهی نیست.



انجمن معرفت شناسی غریب است



وی انجمن معرفت شناسی را یکی از انجمن‌های ممتاز حوزه علمیه دانست و با اشاره به مشکلات انجمن معرفت شناسی گفت: می‌دانم که این دانش در حوزه علمیه شناخته شده نیست و به همین دلیل چه برای عضوگیری و چه جذب نیرو با مشکل روبرو هستید.



مقتدایی ادامه داد: برای رفع مشکلات ابتدا طرحی را با همفکری و مشورت تهیه کنید تا بر اساس آن بتوانیم مسائل را حل کنیم و مشخص شود که برای ترویج این دانش در حوزه چه باید کرد.



وی افزود: شاید برای حل این مشکل لازم باشد درسی را با عنوان معرفت‌شناسی جزو درس‌های حوزه قرار دهیم و یا کتابی با همین موضوع منتشر کنیم تا هم طلاب و هم دیگر اعضای جامعه از آن استفاده کنند.



مقتدایی با اشاره به اینکه برای جذابیت بیشتر انجمن معرفت شناسی بین طلاب باید برنامه‌هایی تهیه شود، اظهار داشت: پس از آن که بین طلاب نسبت به این انجمن علاقه‌ای ایجاد شد می‌توان برای جذب نیرو و عضو اقدام کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه تأکید کرد: از اساتید برجسته‌ای مانند آقای فیاضی در انجمن استفاده کنید تا جایگاه شما بین حوزیان ارتقا یابد.



انجمن معرفت شناسی نیازمند نشریه است



وی با بیان اینکه انجمن معرفت شناسی نیازمند نشریه است، اظهار داشت: این انجمن نیازمند نشریه‌ای است تا نتایج فعالیت‌های آن را در اختیار طلاب قرار دهد و ارتباط انجمن را با بدنه حوزه بیشتر کند.



مقتدایی ادامه داد: در این نشریه باید مسائل فکری از قبیل شبهات مطرح شود و پاسخ آن نیز ارائه شود تا جامعه و به ویژه طلاب از آسیبهای فکری در امان بمانند.



وی خطاب به اعضای انجمن گفت: تلاش شما زیاد است و می‌دانم که مشکلات فراوانی دارید اما باید ارزیابی کرد که فعالیت انجمن از سال 83 تا الان چه نتایج و برون داد‌ه ای داشته است.



مقتدایی گفت: در حوزه علمیه انجمن‌های بسیاری فعایت دارند که بنده بسیار علاقه‌مند به آشنایی با مسائل آنها هستم و به همین دلیل هر ماه با تعدادی از آنها جلسه می‌گذارم و به مسائل آن‌ها رسیدگی می‌کنم.



این عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه تلاشتان را مضاعف کنید تا بتوانیم مطالبی که در این انجمن تهیه شده است به عموم طلاب عرضه شود، تصریح کرد: امیدوارم شما تلاش خود را بیشتر کنید و بتوانید در زمینه‌های اعتقادی گام‌های بلندی بردارید.



وی افزود: تنها در این صورت است که حوزه علمیه وظیفه خطیری که برای حفظ اعتقادات مردم بر عهده دارد را می تواند به خوبی انجام دهد.