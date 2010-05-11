پژوهشکده فناوریهای نوین در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم ظهر سه شنبه در همایش فناوری های کاربردی نانو و توسعه صنعتی که با حضور کارشناسان، دانشجویان، استادان و محققان در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: پیشرفتهای سه دهه اخیر در کشورمان بویژه در حوزه نانو بر کسی پوشیده نیست و این توانمندی موجب شده است که دولت نیز اهتمام ویژه ای برای ایجاد بسترهای لازم در توسعه علمی در این حوزه داشته باشد.

عجم افزود: علم نانو به عنوان یک علم میان رشته ای کاربردهای فراوانی دارد که با نگاه ویژه به آن می توان با پیوند نانو به بخش کشاورزی، محیط زیست و صنعت به دستاوردهای ارزشمندی دست یافت.

وی استفاده از نانوتکنولوژی در زمینه صنایع نفت و نساجی در استان را موجب افزایش ظرفیت های منطقه دانست و تصریح کرد: در راستای فراهم کردن زمینه فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه علم نانو، احداث پژوهشکده فناوریهای نوین در استان را بطور جدی پیگیری خواهیم کرد تا با راه اندازی این گونه مراکزعلمی زمینه پیشرفت در حوزه نانو در استان فراهم شود.

حمزه ای: ضرورت تحقق تفکر صنعتی با تکنولوژی نانو

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم لزوم ارتباط دانشگاه با صنعت را یادآور شد و گفت: باید از تفکر سنتی عبور کرده و به سمت تولید علم و کاربردی کردن آن در حوزه های کشاورزی و صنعت حرکت کنیم.

وی سیاست و رویکرد اصلی وزارت صنایع و معادن در 10 سال اخیر را حرکت از سمت سنتی به تکنولوژی یاد کرد و اظهار داشت: در مسیر تحقق این چشم انداز تاکنون 30 پروژه مهم و بزرگ در کشور تعریف شده که پنج طرح برای استان قزوین پیش بینی وطراحی شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین در خصوص رویکرد استان در بخش فناوریهای نانو تصریح کرد: راه اندازی پژوهشکده نانوتکنولوژی و دانشکده آینده پژوهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایحاد پژوهشکده روباتیک در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تاسیس مجموعه بیوتکنولوژی با همکاری سازمان گسترش صنایع واحدهای صنعتی ، ایجاد پارک عظیم فناوری های نوین و شهرک رباتیک توسط بخش خصوصی، ایجاد سایت بزرگ انرژی های نو و راه اندازی سایت هوا فضا از جمله طرحهایی است که در صدد تاسیس آنها در استان هستیم.

وی به افتتاح و آغاز به کار پروژه ها و واحدهای صنتعی فعال در حوزه فناوری نانو هم اشاره کرد و گفت: تاکنون در استان چندین واحد فعال در این حوزه به مرحله بهره برداری رسیده است.

آل بویه: تولید ثروت از علم در کشور

عبدالعلی آل بویه سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم به دستاوردهای علمی کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در گذشته مهمترین دغدغه کشور تولید علم بود امام امروز باید زمینه استفاده و بهره گیری از علوم تولید شده در کشور فراهم شود.

آل بویه اظهار داشت: در صنعت باید به گونه ای حرکت کنیم تا از فناوریهای روز دنیا عقب نمانیم و در حوزه علم و دانش هم از علم باید در تولید ثروت بهره مند شویم.

سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین یادآور شد: در گذشته دانشگاه در بخشی از فعالیت خود به تحقیق و پژوهش مشغول می شد اما امروز و در دهه سوم و چهارم دانشگاهیان باید احساس کنند که تجدید نظر در اهداف گذشته ضروری است و حل مشکلات کشور را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

غلامرضا کریمی دبیر همایش هم در خصوص اهداف و برنامه های همایش مطالبی بیان کرد و اظهار داشت: از مجموع 500 مقاله ارسال شده به دبیرخانه جشنواره و بر اساس ارزیابی داوران در مرحله اول تعداد 250 مقاله انتخاب شد که از بین آنها نیز 50 مقاله برای ارائه در همایش برگزیده شد.

وی افزود: همچنین 130 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می شود.

همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی امروز و فردا در قزوین برگزار می شود و در آن موضوعات علمی، پژوهشی، کاربردی و ترویجی قابل ارائه در هر یک از محورها و حوزه‌های یاد شده فوق با سرفصل‌های روش‌های تولید، کنترل و بهینه‌سازی مواد نانوساختار در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی، بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای تولید نانو مواد، نانو کاتالیست‌ها و نانوسیستم‌ها، شبیه‌سازی فرآیندهای صنعتی تولید نانو مواد شامل نانو ذرات، نانو کامپوزیت‌ها و نانو ساختارها و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و کنترل نانو سیستم‌ها مورد بررسی قرار می ‌گیرد.