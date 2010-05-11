30 درصد از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های مناسب و همکاری دستگاه های اجرایی خوشبختانه در حال حاضر بیش از 30 درصد از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در مجموع اعتباری بالغ بر هشت هزار و 170 میلیارد ریال برای استان در نظر گرفته شد، که قرار است این میزان اعتبار جهشی در طول مدت سه سال و از محل اعتبارات دفتر معظم له، دستگاه های اجرایی و اعتبارات استانی تامین شود.

دبیر ستاد اردیبهشت معطر استان کردستان عنوان کرد: برای جذب و هزینه این میزان اعتبار در مدت سه سال در استان کردستان بالغ بر هزار و 168 پروژه در بخش های مختلف عمرانی، خدماتی، اقتصادی، درمان و آموزش در نظر گرفته و در حال حاضر با تلاش و جدیت تمامی دستگاه های دولتی اجرا می شود.

حسن زاده افزود: در طول سال گذشته عملیات اجرایی قریب به اتفاق پروژه های مصوب شده آغاز و خوشبختانه در اولین سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان 386 پروژه با اعتباری بالغ بر 840 میلیارد ریال طی مدت هشت روز آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های گرامیداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان خاطرنشان کرد: در ایام هشت روز اقامت مقام معظم رهبری در استان کردستان، برنامه های مختلف با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستانهای کردستان در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: در این برنامه ها که از صبح فردا و با برگزاری مراسم حماسه حضور مردم سنندج در استقبال از مقام معظم رهبری آغاز می شود، جمعی از شخصیتهای برجسته کشوری نیز شرکت خواهند کرد.