جواد لاریجانی سخنران نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین

به گزارش خبرنگار مهر محسن یحیوی امروز سه شنبه در نشست خبری ستاد برگزاری نهمین دوسالانه جامعه اسلامی مهندسین که در محل این تشکل برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: کنگره نهم با شعار همت، عدالت پیشرفت سوم تیرماه در محل مرکز فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

وی با اشاره به انتخاب شعار این کنگره دوسالانه گفت: این شعار با بهره گیری های از رهنمودهای مقام معظم رهبری بر ضرورت افزایش تلاشهای دست اندرکاران و مسئولان انقلاب و توسعه و بسط و گسترش عدالت از سوی شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شد.

یحیوی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف کنگره نهم افزود: بنده به عنوان رئیس ستاد کنگره نهم انتخاب شدم و دیگر اعضا نیز به ترتیب، نیکفر به عنوان مقام رئیس ستاد و مسئول کمیته تشکیلات، مرتضی نبوی مسئول کمیته بیانیه ، ناظمی اردکانی مسئول کمیته اصلاح اساسنامه ، شایسته نیا مسئول کمیته خط مشی و عملکرد دو سالانه آتی، بدیعی مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، سبحانی نیا مسئول کمیته اطلاع رسانی و نهمت الله توان دبیر ستاد کنگره نهم انتخاب شدند.

رئیس ستاد کنگره دوسالانه نهم جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه در این کنگره از رقبای جامعه اسلامی مهندسین که در چارچوب 4 اصل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری فعالیت می کنند، دعوت می شود افزود: بر اساس تعریف مقام معظم رهبری احزابی که بر 4 اصل اسلام، نظام اسلامی، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه تاکید دارند احزاب "خودی" اند و از آنان در این کنگره دعوت می شود.

وی همچنین افزود: در افتتاحیه این کنگره نمایندگان سابق مجلس و دیگر مسئولان نیز دعوت می شوند.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گروه های "خودی " که وی از آنان در مصاحبه با خبرگزاری مهر به عنوان مهمانان این همایش نام برده بود ، چه کسانی هستند ، گفت: تمام افرادی که در چارچوب اهداف تعریف شده از سوی ولایت فقیه بگنجند به این کنگره دعوت می شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا آقای سید محمد خاتمی نیز در دسته افراد خودی می گنجد، گفت: اگر وی نیز به آن تعاریف سازگار باشد بله، و در مورد حضور وی در کنگره 50 درصد موضوع دعوت ما است و 50 درصد دیگر هم پذیرش وی.

یحیوی درپاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه آیا سخنران این کنگره کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری است ، گفت: سخنران کنگره ضرورتا نامزد ریاست جمهوری نیست، این در حالی است که ما بدنبال کاندیداهای آتی ریاست جمهوری نگشتیم . ما به دنبال شخصیت های سیاستمدار ، باسابقه و کسانی که معتقد به ولایت فقیه هستند گشتیم.