بزرگداشت روز فردوسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین علیپور بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه دز تقویم رسمی کشور سه روز از روزهای سال به نام مفاخر خراسان رضوی نامگذاری شده است برنامه هایی در پاسداشت دو حکیم پرآوازه خراسان دراین استان برگزار خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه مفاخر خراسان رضوی گفت: در تقویم رسمی کشور در اردیبهشت ماه شاهد دو مناسبت بزرگ هستیم که یکی از آنها 25 روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی و 28 روز بزرگداشت حکیم عمرخیام نیشابوری است.

علیپور با اشاره به اینکه برنامه های ویژه بزرگداشت روزفردوسی امسال با محوریت شاهنامه و زبان فارسی برگزار میشود.

وی اظهارداشت: این برنامه ها به طور همزمان در استانهای خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه مفاخر استان ادامه داد: این برنامه ها در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت ماه در استان اصفهان، 24 و25 در مشهد و 28 اردیبهشت ماه همزمان با بزرگداشت روزخیام نیشابوری در دانشگاه زابل برگزار میشود.

وی همچنین از حضور حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در مراسم بزرگداشت روز فردوسی در مشهد خبر داد و گفت: در این مراسم 50 میهمان ویژه که شامل 20 نفر از اعضای فرهنگستان ادب و زبان فارسی و 30 نفر از فردوسی شناسان کشور از شهرهای تهران ، سنندج ، تبریز ، اصفهان ، همدان ، کرمان و زابل حضوردارند.

علیپور تاکید کرد: در روز جمعه 24 اردیبهشت ماه جاری همایش فردوسی و زبان فارسی در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی و با حضور شخصیت های ممتاز فردوسی شناسان و صاحبان مقاله شروع به کار می کند که این مراسم تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: پس از پایان این همایش تمامی مهمانان درمحل آرامگاه فردوسی حضور می یابند تا طبق روال سالهای قبل مراسم گلباران آرامگاه را انجام دهند.

سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر خراسان رضوی همچنین به برنامه های بزرگداشت روز خیام اشاره کرد و گفت: همزمان با 28 اردیبهشت روز بزرگداشت خیام نیشابوری زنگ خیام در مدرسه ایی که به همین نام نامگذاری شده است به صدا در خواهد آمد.

علیپور افزود: همچنین در محل فرهنگسرای سیمرغ مقالات ارائه شده توسط خیام شناسان به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی گفت: برگزاری شب شعر با حضور شاعران در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور و گلباران آرامگاه خیام از دیگر برنامه های ما در این روز است.