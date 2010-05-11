نقش رسانه ها در امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید مهدی هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بسترسازی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند انجام اقدامی فرهنگی است که در این راستا باید با استفاده از ظرفیتهای رسانه های موجود در کشور این بستر را فراهم کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه تنها راه موفقیت امر به معروف و نهی از منکر وارد کردن آن به جامعه از طریق فرهنگی است، افزود: تمام ارگان ها و دستگاه های اجرایی باید با استفاده از ظرفیتها و توان خود برای اجرای این فریضه به صورت فرهنگی در جامعه تلاش کنند و در این زمینه وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری از جایگاه بالایی برخوردار هستند.

معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته در وزارت آموزش و پرورش، در سه کتاب در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مباحث مربوط به امربه معروف و نهی از منکر گنجانده شده است ولی این اقدامات به تنهایی کافی نیست و دیگر دستگاه های اجرایی نیزباید در این زمینه بیش از گذشته تلاش کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه گسترش این فرهنگ در جامعه ضروری است گفت: امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد مختلفی است و نباید تنها به یک بعد از این فرهنگ توجه شود بلکه باید در راستای افزایش آگاهی های افراد ابعاد مختلف این فریضه برای مردم تبیین و معرفی شود.

وی تصریح کرد: برقراری ارتباط بیشتر و مستمر با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تبیین این فرهنگ در میان خانواده ها و لزوم استفاده از آن برای جلوگیری از اشاعه منکر در جامعه از دیگر برنامه هایی است که در سال جاری در حوزه فرهنگی این ستاد اجرا خواهد شد.

هاشمی از اجرای طرح هسته های دانشجویی در دانشگاه ها برای ترویج این فرهنگ در میان دانشجویان خبر داد و گفت: در تمامی دانشگاه های کشور اعم از دولتی و خصوصی با تشکیل هسته های دانشجویی زمینه برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته نتایج خوبی از این هسته های دانشجویی در دانشگاه ها در زمینه ترویج فرهنگ دینی حاصل شده است.

وی بهره گیری از تشکل های مردمی را از دیگر برنامه های این ستاد عنوان کرد و گفت: بر این اساس در تشکل های مذهبی، هیئت های مذهبی و عزاداری ها و نیز استفاده از تشکلهای غیردولتی تلاش شده است از توان این بخش نیز بهره برداری شود.