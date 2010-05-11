سیاستهای تشویقی استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به ضرورت توسعه مصالح استاندارد در امر ساختمان سازی اشاره کرد و افزود: بهره گیری از مصالح استاندارد در ساختمان سازی باعث ایجاد ساختمان هایی با کیفیت بالا می‌شود اما اکنون مصالح استاندارد به صورت فراگیر وجود ندارد.

شهردار مشهد به قیمت بالای مصالح ساختمانی استاندارد اشاره کرد و گفت: در این راستا و به منظور توسعه ساختمان های ایمن، فراهم کردن شرایطی برای بهره گیری آحاد جامعه از مصالح ساختمانی استاندارد، ضروری است.

پژمان در ادامه بهره گیری از سیاستهای تشویقی برای استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و سازها را ضروری دانست و گفت: برخی از اقلام و مصالح ساختمانی در استحکام بنا نقش بسزایی دارند.