مهدی پورهاشم در گفتگو با مهر در خصوص اعلام خبر تولید و عرضه مصنوعات طلا با عیار پائین در بازار تهران گفت: اتحادیه طلا فروشان تهران اعلام کرده است که اتحادیه موضوع تولید و عرضه طلا با عیار پائین را باور ندارد، به همین دلیل نیز سازمان استاندارد وارد عمل شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه اتحادیه مطرح کرده است که طلا با عیار پائین تولید و عرضه نمی شود، افزود: اتحادیه اعلام کرد که خود بازرسی های لازم را در این خصوص انجام می دهد و اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان استاندارد را بررسی می کند.

وی اطلاعیه دوم (امروز دوشنبه) سازمان استاندارد را در پاسخ به این مطالب اتحادیه طلا و جواهرعنوان کرد و گفت: اگر نیاز باشد، موسسه استاندارد همانگونه که قبلا در سایر نمونه ها نیز این کار را انجام داده، آدرس و اسامی تک تک فروشندگان متخلف را در رسانه ها و سایتهای مختلف درج و اعلام می کند.

پورهاشم در مورد نحوه بررسی نمونه های طلا گفت: موسسه استاندارد از طلا و جواهرات و غیره نمونه گیری کرده و آنها را در در آزمایشگاههای خود تست می کند.

وی ادامه داد: اگر عیار طلا از 750 گرم در هزار گرم در طلای 18 عیار کمتر باشد، غیر استاندارد است، همچنین در نقره نیز اگر از عیار نقره از 900 گرم در هزار گرم کمتر باشد، غیر استاندارد است.

مدیرکل استاندارد استان تهران این امر را کم فروشی دانست و تصریح کرد: چند روز پیش نمونه ای گرفته و مشخص شد که در انگشتر تولید شده، حلقه آن از نقره و نگین آن نیز از طلا بود، همین طور حلقه 350 گرم در هزار گرم نقره داشت در حالی که باید میزان نقره آن 900 گرم باشد، همچنین طلاهای تست شده نیز کمتر از 750 گرم نقره داشتند.

وی با بیان اینکه اینگونه تخلفات در تمام انواع مصنوعات طلا و نقره اعم از دستبند، گوشواره، گردنبند، انگشتر و غیره صورت گرفته است، افزود: حقوق مردم ایجاب می کند که اطلاع رسانی در این خصوص صورت گیرد.

پورهاشم خاطرنشان کرد: اتحادیه تاکنون در این خصوص تماسی با موسسه استاندارد نداشته است.