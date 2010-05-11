اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترانت تا پایان سال تحصیلی آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی که روز سه‌شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، افزود: اگر محتوای الکترونیکی در زمینه‌های علمی و نظام تعلیم و تربیت گنجانده شود، در آینده شاهد بروز نابغه‌های بسیاری از دل آموزش و پرورش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در تولیدات الکترونیکی محاوره‌ای اجتماعی، ایران جزو رتبه‌های اول است، افزود: اگر بتوانیم در تولید محتوای الکترونیکی دروس نیز رتبه اول را کسب کنیم، موفق شده‌ایم در مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش گام برداریم.

وی با اشاره به تجهیز مدارس در سال جاری گفت: اگر قرار است مدرسه‌ای ساخته شود، این مدارس باید به‌روز و مجهز به تجهیزات الکترونیکی باشد، اگر50 سال مدرسه ساختیم 70 سال از فناوری دنیا عقب مانده‌ایم چرا که باید مدارس را تجهیز کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 20 هزار مدرسه از مدارس کشور به شبکه ملی اینترانت متصل و تجهیز شده‌ است، گفت: باید تا پایان سال تحصیلی 90-89 این رقم به 50 هزار مدرسه در سراسر کشور برسد.