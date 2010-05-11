خانه مطبوعات خراسان رضوی از حقوق خبرنگاران به جد حمایت می کند

علی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه در خراسان رضوی دست اندرکاران حوزه ورزش چهره خشن در حوزه فعالیت رسانه ای با خبرنگاران نشان داده اند، افزود: ما باید با قدرت بیشتری نسبت به اینگونه حرکتهای ناشایست واکنش نشان دهیم تا فضای رسانه ای استان مخدوش نشود.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان رضوی گفت: همه اعضاء خانه مطبوعات خراسان رضوی تحت حمایت خانه مطبوعات کشور هستیم به طوری که اگر چنین اتفاقی در سایر حوزه ها برای خبرنگاران اتفاق بیافتد معاونت حقوقی ما فعال و پیگیر مطالبات خبرنگاران است.

وی تصریح کرد: در این معاونت حقوقی به اعضاء خانه مطبوعات خدمات رایگانی همچون در اختیار گذاشتن وکیل برای پیگیری حقوق همکارانمان هستیم.

وی ادادمه داد: در گذشته هم در خصوص حق و حقوق خبرنگاران رایزنی هایی از صدور بیانیه تا پیگیری قضایی و ماموریت به وکیل برای پیگیری مسائل خبرنگاران را انجام داده ایم و خواهیم داد.

محدث همچنین گفت: برخورد ناشایست بعضی از افراد با خبرنگاران رسانه های استان مثل ضرب و شتم جواد طاری بخش خبرنگار ورزشی روزنامه خراسان که چندین سال در این عرصه مشغول به فعالیت است یک مشکل جدی است که به عنوان تشکل رسانه ای خراسان رضوی از ظرفیت های قانونی خودمان برای پیگیری حقوق همکاران استفاده خواهیم کرد.

این مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد: با تدابیری که از این پیش اندیشیده می شود دیگر شاهد این چنین حوادث و رویدادهای ناگواری در پایتخت معنوی ایران اسلامی نباشیم.