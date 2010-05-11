رشد 6 برابری جمعیت کرج ظرف 30 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، شهردار این شهرستان ظهر امروز در همایش آموزشی مدیریت زمان و کنترل پروژه گفت: جمعیت شهرستان کرج در سال 57 حدود 300 هزار نفر بود که امروز این میزان به شش برابر افزایش یافته است.

علی آقازاده افزود: این نرخ بیش ازدو برابر نرخ رشد معمولی جمعیت در کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: این رشد جمعیت در حالی است که زیرساخت های شهر به هیچ عنوان متناسب با آن تقویت نشده است.

شهردار کرج رشد ساختمان سازی و نبود معابر مناسب درون شهری را عامل شدت یافتن معضل ترافیک دانست و یادآور شد: تلاش این مدیریت برای برنامه ریزی اصولی برای حل این معضل قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: احداث شبکه اتوبان های شهری از جمله راهکارهای حل معضل حمل و نقل و ترافیک شهرستان است که بخش عمده آن انجام شده و تنها 11 کیلومتر از این جاده نا تمام باقی مانده است.

این مسئول شهری خروجی اتوبان همت در کرج را از نقاط مشکل ساز این شبکه راهی خواند و اصلاح موقعیت آن را امری ضروری دانست.

تکمیل شبکه بزرگراهی کرج نیازمند 400 میلیون تومان

سید علی آقازاده براورد اولیه برای تکمیل شبکه های بزرگراهی کرج را بالای 400 میلیون تومان ذکر کرد که این میزان 50 درصد کل بودجه شهرداری کرج را شامل می شود.

آقازاده همچنین افزود: ساخت شش تقاطع غیر هم سطح از دیگر راهکارهای تنظیم ترافیک و حمل و نقل شهرهاست که مراحل مطالعات و برنامه ریزی آن به پایان رسیده است.

این مسئول یادآور شد:این تقاطع ها از جمله طرح هایی است که مراحل طراحی و ساخت آن به صورت هم زمان انجام می گیرد و عملیات اجرایی آن نیز به زودی آغاز می شود.

وی متوسط زمان بهره برداری از این طرح را دو سال بیان کرد.