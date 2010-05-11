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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

در سال جاری؛

ایران 20 نمایشگاه اقتصادی در کشور عراق برپا می کند

ایران 20 نمایشگاه اقتصادی در کشور عراق برپا می کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از برپایی 20 نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف کشور عراق تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن کاظمی قمی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، افزود: ایران آماده مشارکت در سازندگی کشور عراق و به ویژه اقلیم کردستان است و برگزاری نمایشگاههای مختلف برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و شناسایی زمینه های سرمایه گذاری در این راستا است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی با توجه به اشتراکات فرهنگی که با اقلیم کردستان عراق دارد می تواند با حمایت همه جانبه زمینه ساز توسعه روزافزون در این منطقه باشد، بیان داشت: بازار عراق به بازار رقابتی تبدیل شده است و همین امر شرکت های ایرانی را ملزم می کند که در کنار ارتقای کیفیت محصولات تولیدی قیمت ها را کاهش دهند تا در بازار بکر این کشور ماندگار شوند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران را حمایت از بخش خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه اقدامات قابل توجهی در راستای ارائه تسهیلات به تجار وبازرگانان ایرانی صورت گرفته است.

کاظمی با ابراز خوشحالی از ایجاد امنیت و آزادی در کشور عراق، خاطر نشان کرد: ثبات اقلیم کردستان موجب ثبات کشور عراق و کشورهای منطقه می شود و از این نظر از اهمیت خاصی برخوردار است.

پنجمین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ظهر سه شنبه با حضور مقامات دو طرف در اربیل عراق گشایش یافت.

کد مطلب 1081243

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