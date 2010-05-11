رئیس جدید سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی منصوب شد

اراک - خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی استان مرکزی ناصر شیخی به عنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی این استان منصوب شد.