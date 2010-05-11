رئیس جدید سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ناصر شیخی پیش از این معاون امور اشتغال سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی بود.
امیر احمدی رئیس سابق این سازمان نیز زمستان سال گذشته به عنوان مدیرکل بیمه های بیکاری و پیشگیری وزارت کار منصوب شده بود.
اراک - خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی استان مرکزی ناصر شیخی به عنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی این استان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ناصر شیخی پیش از این معاون امور اشتغال سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی بود.
امیر احمدی رئیس سابق این سازمان نیز زمستان سال گذشته به عنوان مدیرکل بیمه های بیکاری و پیشگیری وزارت کار منصوب شده بود.
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