به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فتوت اظهار داشت: هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی عمران کیش، سوم تا ششم خردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود.

وی ضمن دعوت از همه شرکت های فعال در زمینه زیر ساخت‌های و بسترسازی کلیه‌ پروژهای عمرانی برای حضور در این نمایشگاه تاکید کرد: نمایشگاه امسال با حمایت ویژه و معنوی وزارت راه و ترابری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و با رویکرد ارائه طرح‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و دستاوردهای این حوزه برگزار می‌شود.

فتوت تصریح کرد: از آنجا که کشورمان به عنوان کشوری در حال توسعه به شمار می‌رود، تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند روند رو به رشد توسعه را تسریع کند.

وی گفت: در کنار این نمایشگاه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زیر ساخت‌های حمل و نقل نیز برگزار می‌شود که در آن به تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود.

به گفته مدیرعامل اکسپو کیش، در این نمایشگاه از کشورهای کانادا - آلمان - چین - ترکیه - ایتالیا و سوئد و انگلستان حضور خواهند داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: این نمایشگاه فضایی مناسب برای ارتباط میان کشورهای دیگر منطقه و شرکت‌های مهندسی فعال در این زمینه در داخل کشور باشد.