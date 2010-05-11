محدودیتی برای تسهیلات مسکن مهر فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در جریان بازدید و کلنگ زنی چند پروژه مسکن مهر در شهرستان مرودشت فارس افزود: 53 هزار نفر واجد شرایط مسکن مهر در فارس شناسایی شدند که از این رقم 43 هزاز نفر تامین زمین و قرارداد منعقد شده و بخشی دیگر از آن نیز از طریق خرید تضمینی از انبوه سازان تامین می شود.

وی اضافه کرد: در شهرستان مرودشت نیز پروژه های یک هزار و 280 واحدی و یک هزار و 40 واحدی تا آخر شهریور فونداسیون آن به اتمام می رسد.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به وضعیت منازل در کشور نیز بیان کرد: 68 درصد از منازل کشور ملکی، 24 درصد اجاره ای و هشت درصد نیز سایر موارد است.

نیکزاد در ادامه سخنان خود بیان کرد: زمانیکه ساخت و ساز و صدور پروانه در کشور رونق می گیرد به طبع آن قیمتها و اجاره ها نیز رو به افزایش می رود اما برای اولین بار در کشور به رغم افزایش صدور پروانه در شش ماه گذشته قیمتهای مسکن و اجاره آن ثابت مانده و یا رو به کاهش رفته است.