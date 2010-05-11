کتابخوانی در کشور به شرایط مطلوب نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این مطلب گفت: تنوع موضوعی کتابها و ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب به بازدیدکنندگان در نمایشگاه کتاب تهران موجب استقبال بی نظیر مردم از آن نسبت به سال گذشته شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ را باید از شکل نمادین به رفتار و عادات تبدیل کرد؛ از این منظر برگزاری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب و فعالیتهای فرهنگی جاری در آن فرصتی برای تبدیل واژه فرهنگ به شخصیت درونی آدمهاست.

بیست‏وسومین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری در مصلای امام‏خمینی(ره) برپاست.













