  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

طلایی:

کتابخوانی در کشور به شرایط مطلوب نزدیک شده است

کتابخوانی در کشور به شرایط مطلوب نزدیک شده است

استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه کتاب تهران بیانگر شرایط مطلوب کتابخوانی در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این مطلب گفت: تنوع موضوعی کتابها و ارائه خدمات و تسهیلات مطلوب به بازدیدکنندگان در نمایشگاه کتاب تهران موجب استقبال بی نظیر مردم از آن نسبت به سال گذشته شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ را باید از شکل نمادین به رفتار و عادات تبدیل کرد؛ از این منظر برگزاری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب و فعالیتهای فرهنگی جاری در آن فرصتی برای تبدیل واژه فرهنگ به شخصیت درونی آدمهاست.

بیست‏وسومین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری در مصلای امام‏خمینی(ره) برپاست.       
 
  
 
 
 
 
 

کد مطلب 1081254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها