زیرساختهای حضور شرکتهای خارجی در کردستان عراق ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سندی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، افزود: در حال حاضر 30 شرکت ایرانی در این منطقه فعالیت می کنند که در جهت فراهم کردن زیرساختها و شرایط مناسب برای توسعه فعالیت این شرکتها برنامه ریزی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای خارجی نقش اساسی را در توسعه و آبادانی اقلیم کردستان عراق بر عهده دارند، بیان داشت: در این راستا درصد حضور شرکتهای ایرانی بیشتر از سایرین باشد.

وزیر بازرگانی اقلیم کردستان عراق ضمن تقدیر از مسئولان برپایی نمایشگاه اقتصادی ایران در اربیل عراق، خاطرنشان کرد: اولین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در عراق با حضور 50 شرکت ایرانی برپا شده که این میزان در حال حاضر به 300 شرکت در 25 گروه کالایی افزایش یافته است.

سندی در ادامه افتتاح رسمی مرز تمرچین و حاج عمران را نوید بخش توسعه فعالیت تجار و بازرگانان دو منطقه دانست.

