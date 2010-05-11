طراحی و ساخت اولین چاه مصنوعی هوشمند خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مراحل این فناوری که در نخستین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس رتبه دوم را به خود اختصاص داده است در پژوهشگاه صنعت نفت و توسط تیم هوشمندسازی پژوهشگاه متشکل از مهندس سید صالح هندی، مهندس تورج بهروز و مهندس محمدامین مرادی و مهندس فاطمه مؤید انجام پذیرفته است.

شرایط این چاه به لحاظ درجه حرارت، فشار، نوع سیال و قطر لوله سعی شده‌ که مطابق با شرایط چاه‌ها و مخازن ایران طراحی و ساخته شود. تفاوت چاه هوشمند طراحی شده توسط پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت با سایر مشابه خارجی آن، عمودی بودن چاه مذکور است که در این طراحی یک چاه عمودی واقعی شبیه‌سازی شده است. همچنین توانایی عملکرد این پایلوت در فشارها و دماهای یک چاه واقعی قابل ملاحظه است.

این چاه برای مشاهده حلقه ارزش تکنولوژی مخزن هوشمند و کسب فهم و درک بهتر از تکنولوژی طراحی و ساخته شده است. در این چاه می توان به صورت آنلاین دما، فشار و دبی سیستم را در مکانی دورتر از سرچاه مشاهده کرد و در صورتی ‌که کاربر تشخیص دهد می‌تواند هر کدام از پارامترها را کنترل و تنظیم و سپس به سیستم اعمال کند و می‌توان تمامی فرایندهای مربوط به چاه هوشمند را به صورت یک حلقه بسته مشاهده کرد.

در چاه‌های هوشمند با توجه به اطلاعات حاصل از حسگرهای نصب‌شده در درون چاه، نظارت و تفسیر شرایط عملیاتی مانند دما، فشار و مقدار جریان پیوسته انجام می‌شود. بدین ترتیب کاربر می‌تواند شرایط چاه را پایش کند.

همچنین در این تکنولوژی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، اعمال تصمیمات به ‌هنگام با نصب سامانه کنترلی و شیرهای کنترل بازه‌ای موسوم بهICV و بهینه کردن فرآیند تولید یا تزریق ممکن است. در این ‌صورت دستیابی به شرایط عملیاتی بهینه در هنگام تولید از یک چاه بدون نیاز به عملیات درون‌چاهی امکان دارد.

هدف از کنترل ناحیه‌ای جریان در یک چاه، با استفاده از ICV به حداکثر رساندن تولید نفت و یا به حداقل رساندن تولید سیالات ناخواسته مانند گاز و آب یا لحاظ کردن همزمان هر دو حالت است. به طور کلی ارزش افزوده در چاه‌های هوشمند غالباً با کاهش هزینه‌های درون‌چاهی، کم کردن یا به‌تأخیر‌انداختن تولید سیالات نا‌خواسته، شتاب دادن به تولید سیالات دلخواه و همچنین قابلیت انعطاف برای مواجهه با مشکلات عملیاتی حاصل می‏شود.