مسجد وکیل از جنبه تاریخی در حیطه عملکرد سازمان میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام غلامرضا محمد زاده ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران پیرامون موضوع سرقت سنگ نوشته تاریخی این مسجد افزود: اوقاف در این قبیل اماکن تاریخی و به خصوص از حیث نگهداری و حفاظت از اموال و اشیای تاریخی آن هیچگونه حق دخل و تصرف نداشته و سازمان میراث فرهنگی علی القاعده مسئولیت حفظ و حراست از این قبیل اماکن و اشیایی تاریخی در آن را خواهد داشت.

به گفته وی در مورد سرقت سنگ نوشته مذکور اقدامات اولیه از طریق مقامات انتظامی به عمل امده و سازمان میراث فرهنگی استان اقدامات و پیگیریهای لازم را در مراجع ذیصلاح در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش مهر، این در حالیست که مدیر کل میراث فرهنکی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت که مسجد وکیل در اختیار اوقاف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با اشاره به چگونگی سرقت سنگ نوشته مذکور نیز بیان کرد: در تاریخ پانزدهم همین ماه بعد از برگزاری نماز مغرب و عشا، سارقان در گوشه ای از مسجد مخفی شده و با گذشت ساعاتی از شب درصدد سرقت این قطعه سنگ برآمده که پس از درگیری با نگهبان مسجد، دست و پای وی را بسته و با تخریب قسمتی از دیوار مسجد اقدام به سرقت قطعه سنگ مذکور کرده اند و سپس با شکستن قفلهای درب غربی از محل متواری شده اند.

مسجد وکیل شیراز در مجموعه بناهای زندیه، در کناربازار وکیل وحمام وکیل در مرکز این شهر قرار دارد.

این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه است که از لحاظ هنری و معماری از اهمیت زیادی برخوردار و به دستورکریم خان ساخته شد.

طرح این مسجد دو ایوانی بوده و دارای دو شبستان جنوبی و شرقی است.شبستان جنوبی باستونهای سنگی یکپارچه و مارپیچ از شاخصه‌های معماری ایرانی و از مناطق دیدنی این مسجد به شمار می رود که دارای ۴۸ ستون سنگی یکپارچه است.

کتیبه مذکور در دالان ورودی مسجد نصب شده بود و آیاتی از سوره توحید و بخشی از آیت الکرسی نیز بر روی آن نقش بسته است.